Debut con derrota

Cat&Rest Intragás-Clima CDP mostró su versión competitiva ante un gran equipo como CB Prat, en un partido con diversos puntos de inflexión y tendencias, pero que acabó resumiéndose en el último minuto y medio, cuando los bercianos acumularon errores en la selección de tiros y el equipo del extrarradio de Barcelona tiró de oficio y mayor calma para acabar certificando un triunfo que bien se pudo quedar en Ponferrada.

Las cosas comenzaron mal en el primer cuarto con el equipo “potablava” dominando y abriendo diferencias, aunque los de David Barrio se repusieron en el segundo parcial, remontando y yéndose al descanso por delante en el marcador (40-38). En la reanudación la dinámica positiva parecía prolongarse, llegando a tener seis puntos de ventaja, pero CB Prat reaccionaría al final del tercer periodo para ponerse por delante y llegar al cuarto y definitivo con una máxima de diez que parecía definitiva.

Ciudad de Ponferrada firmó una gran reacción que le llevó a ponerse por delante (72-70) a falta de dos minutos, e incluso McDonnell erraba un contraataque para ponerse 4 arriba y dejar el choque bastante encauzado. Los errores en las últimas posesiones y la mayor calma catalana impidieron una victoria en un partido donde los bercianos demostraron que están en disposición de competir contra los mejores en esta LEB Plata.

UN MAL INICIO DE PARTIDO, CONTRARRESTADO POR UNA REACCIÓN QUE PERMITE A PONFERRADA LLEGAR A DESCANSO CON VENTAJA

Tanto uno como otro equipo comenzaron con numerosos fallos y pérdidas de balón, en un choque que ya se intuía que se iba a jugar a un ritmo alto. Sin embargo, CB Prat comenzaba a atesorar sus primeras ventajas relativamente amplias con robos de balón y contraataques culminados por Marc Blanch y Leo Cizmic. Se sabía de los peligros que los barceloneses tenían y se estaban confirmando y así a los cinco minutos el tanteo ya era de 2-8.

Prince respondía con su clásica canasta a media distancia, pero inmediatamente Arnau Parrado anotaba un triple liberado por completo (otra de las carencias locales en este inicio fue el hecho de no llegar defender tiros ante el rápido movimiento de balón por parte de CB Prat) y otro contraataque culminado por March provocaba que David Barrio solicitase tiempo muerto a falta de cuatro minutos y con un 4-13 en el marcador. A la vuelta a la pista, Parrado volvía a anotar otro triple sólo y daba la máxima ventaja a los suyos (4-16) ante un conjunto berciano que no se encontraba cómodo.

Rafa Casanova, quien acababa de entrar, frenaba la racha con un triple y de ahí hasta el final del periodo ambos equipos firmaron un intercambio de canastas que estabilizaría las diferencias con “Andy” Ramírez y Rafa Casanova liderando la anotación para los bercianos. Así todo se llegaba con 13-22 al finalizar un primer cuarto, en cuyos últimos instantes acababan de debutar Manu Vázquez y Greg Gantt como jugadores de Cat&Rest Intragás-Clima CDP.

Las cosas seguirían igual en el inicio del segundo periodo, con buenos minutos de Kerwin Smith, quien contribuía al espectáculo con un mate, pero desde CB Prat se seguía anotando fácil en situaciones como una canasta de Gerbert Martí recibiendo sólo tras saque de fondo.

En los primeros tres minutos las diferencias se mantenían, pero con 16-26 en el marcador, Greg Gantt hacía levantarse a la parroquia berciana con un triple como mejor carta de presentación y en la siguiente jugada capturaba un rebote que iniciaba otro ataque berciano culminado con otro triple, en este caso de Manu Vázquez. Los dos nuevos fichajes bercianos acababan de firmar un 6-0 y obligaba al técnico visitante, Dani Miret, a solicitar tiempo muerto (22-26).

Ciudad de Ponferrada seguía reduciendo distancias con dos tiros libres de “Andy” Ramírez, pero Júnior Seintel cortaba la racha de 8-0 con un 2+1 (el poste americano acabaría siendo una pesadilla en este encuentro). A partir de ahí las diferencias se mantendrían entre los 4-6 puntos de renta a favor de CB Prat, apareciendo en los últimos minutos antes del descanso un Taévaunn Prince para comandar la “culminación” de la remontada. Con 33-37 a falta de dos minutos, el canadiense anotaba y tras el error en el ataque de CB Prat, Kerwin Smith daba espectáculo de nuevo con un alley hoop anulado por producirse cuando la posesión se había agotado. Arnau Parrado erraba una canasta que parecía fácil y en el siguiente ataque Sean McDonnel igualaba la contienda con dos tiros libres (37-37) al tiempo que en el rebote Kerwin Smith recibía falta e iba también a la línea de 4,60 mts. anotando el segundo lanzamiento (38-37) a falta de 22 segundos.

Dani Miret solicitaba tiempo muerto para construir una jugada frustrada por un robo de Luis Ferrando culminado con un mate de Manu Vázquez. A CB Prat le daría tiempo de hacer un último ataque con una falta señalizada sobre Carles Marzo (muy protestada por el público), quien anotó su primer tiro libre que establecía el 40-38 con el que se llegaba al descanso.

UN 0-9 FRUSTRA EL INTENTO DE DESPEGUE EN EL TERCER CUARTO

Las buenas sensaciones con las que se llegaba al descanso continuaban en la reanudación. Los jugadores de CB Prat no se encontraban tan cómodos como al comienzo del partido en ataque, aunque ambos conjuntos seguían proponiendo un juego con ataques rápidos, pocas veces visto esta temporada en el “Lydia Valentín” porque Cat&Rest Intragás-Clima CDP tenía delante a un rival que también gustaba de esa propuesta.

Prince machacaba el aro y Júnior Seintel anotaba con la posesión casi finalizada. Sean McDonnell era el que a continuación hacía otro mate remontando la línea de fondo y todo iba muy rápido en una secuencia donde Gebert Martí respondía con otra canasta. Rafa Casanova daba dos puntos más a los bercianos y un tapón de Kerwin Smith culminado en contraataque por McDonnell daba la máxima ventaja berciana (48-42) a falta de seis minutos y medio para acabar el cuarto. Incluso los bercianos estuvieron a punto de volver a robar la pelota para otro contraataque y ampliar rentas, pero los “potablava” salvaban una posesión que acababa con otra canasta de un Martí, que estuvo en Ponferrada a un nivel superior al habitualmente mostrado esta temporada, sacando una falta aunque sin anotar el adicional.

De nuevo McDonnell anotaba bajo el aro en los mejores minutos del de Encinitas (50-44) y con Cat&Rest Intragás-Clima CDP pareciendo tener controlado el partido. Sin embargo, CB Prat reaccionó y en un abrir y cerrar de ojos enjuagó la ventaja berciana.

Primero con una canasta del ala pívot letón Helmanis, luego con un tiro de Leo Cizmic y tras un fallo de Prince en el que reclamó falta, montándose un contraataque con un triple culminado por Marc Blanch que devolvía la ventaja a CB Prat (50-51). El propio alero catalán culminaría con otro contraataque un parcial de 0-9 (50-53), cortado por una canasta tras parada de Prince. Las diferencias mínimas se estabilizarían en estos minutos a favor de CB Prat y en un último minuto alocado donde Stefanuto anotaba en la bombilla y Arnau Parrado establecía mediante un triple el 54-58 con el que se llegaba al final del cuarto. Pero antes, después del fallo en el lanzamiento del tiro berciano y un robo de Luis Ferrando, Diego Soárez erraba un tiro sobre la bocina para poder apretar el marcador.

CIUDAD DE PONFERRADA REMONTA DIEZ PUNTOS DE DESVENTAJA PERO EL PARTIDO SE LE ESCAPA EN EL ÚLTIMO MINUTO Y MEDIO

En el inicio del último periodo CB Prat llevó la iniciativa en el marcador ampliando rentas y apareciendo en este periodo la figura de un Junior Seintel que hizo mucho daño. Un palmeo suyo obligó a David Barrio a solicitar tiempo muerto con apenas dos minutos jugados al reflejar el marcador un 56-64.

Taévaunn Prince volvía a asumir galones y respondía con una canasta con un buen movimiento de pies, seguida de varios fallos en lanzamientos por parte de ambos equipos, hasta que Seintel sumaba cuatro puntos consecutivos, primero mediante otro palmeo y después con un mate culminado tras un robo en el que la parroquia berciana volvió a reclamar falta. El marcador reflejaba un preocupante 58-68.

Rafa Casanova y McDonnell sumaban dos canastas consecutivas para reducir la renta a seis puntos, e incluso tuvo posesión para reducirla, pero otro mal pase propiciaba un nuevo contraataque catalán culminado con otro mate de Junior Seintel. El marcador reflejaba un 62-70 pero ya quedaba sólo 4 minutos con lo que la empresa parecía muy complicada, aunque el partido estaba muy loco y aún depararía otros dos giros en su guion.

En apenas 30 segundos, primero dos tiros libres de Prince y después un triple de Rafa Casanova apretaba al máximo el marcador (67-70). Taévaunn haría una personal muy protestada en la siguiente acción, pero Junior Seintel fallaba sus tiros libres y de nuevo Prince conseguía sacar un 2+1 tras un reverso que igualaba el marcador.

Por si fuera poco, CB Prat agotaba su siguiente posesión y de nuevo el jugador jamaicano-canadiense volvía a anotar para culminar un 10-0 de parcial y volver a poner a Ciudad de Ponferrada por delante (72-70) a falta de dos minutos. E incluso el equipo tuvo la oportunidad de dejar encarrilado el choque con un robo de balón de Prince y un contraataque con superioridad local que acababa errando Sean McDonnell (algo que no nos tiene acostumbrado). En la siguiente acción Parrado anotaba en una entrada a canasta y empataba a 72 a falta de un minuto y medio.

A partir de ahí se sucedieron los tiros precipitados y otros que sin serlo no quisieron entrar. Primero Taévaunn Prince al tener espacio erraba un triple; una decisión a la que no estamos acostumbrados que tome, pero también fallaba Carles Marzo su ataque y entrábamos en el último minuto manteniéndose el empate a 72.

De nuevo Prince, que hasta entonces había hecho un gran encuentro, fallaba el típico tiro a media distancia que casi nunca falla y en el rebote Kerwin Smith hacía falta sobre un Gebert Martí que anotaba su segundo tiro libre a falta de 45 segundos (72-73). En la siguiente acción, Sean McDonnell se jugaba un triple que tampoco entraba y hacía falta sobre un Arnau Parrado que anotaba sus lanzamientos (72-75) a falta de 29 segundos.

Después del tiempo muerto de David Barrio, McDonnel erraba otro triple y Prince hacía falta sobre un Marc Blanch que anotaba su segundo tiro libre, aunque con suspense (72-76). Con las cosas ya muy cuesta arriba y 12 segundos por jugarse, Ciudad de Ponferrada volvía a pedir tiempo muerto en busca de una acción rápida, pero ahora era Kerwin Smith el que fallaba un lanzamiento que parecía cómodo cerca del aro, culminando un mal final de partido en ataque. La falta de McDonnell sobre Gebert Martí serviría para que el jugador catalán certificase con su segundo tiro libre anotado el marcador definitivo.

En conclusión, el “Lydia Valentín” vivió un buen partido donde Cat&Rest Intragás-Clima CDP se dejó la piel (tal y como reconoció con su aplauso el público local) pero que dejó el gusto amargo de saber que se podía haber ganado y que no fue así por una sucesión de errores en ataque por parte de jugadores que no acostumbran a tener. Normalmente habría salido “cara”, pero no fue el caso de esta jornada.

La lectura positiva es que el equipo sabe competir ante los mejores y quedan partidos por delante para demostrarlo.

“HEMOS FALLADO COSAS QUE NORMALMENTE ANOTÁBAMOS EN LOS FINALES IGUALADOS”

Al acabar el partido, David Barrio reconocía tener un regusto amargo por haberse escapado un partido que bien se podía haber quedado en tierras bercianas. El técnico de Cat&Res Intragás-Clima CDP, que reconocía que en el primer cuarto estuvieron por debajo de su nivel y que en el segundo se había mejorado en defensa, mencionó los dos momentos claves donde no se cierra el partido: “nos ponemos seis puntos arriba en el tercer cuarto y luego cuando a falta de dos minutos, con el 72-70, tenemos una superioridad y fallamos una bandeja para ponernos cuatro arriba”.

El entrenador vallisoletano reconoce satisfacción por el esfuerzo del equipo, pero “podríamos haber obtenido la victoria y habría sido un partido redondo sin quedarnos la sensación agridulce de haber competido bien”. Añade que “pese a que hemos visto que en el resto de resultados de la jornada se ha demostrado la superioridad de los equipos del Este, nosotros somos capaces de competir y hemos hecho un partido serio donde hemos estado cerca de la victoria”.

Refiriéndose al fatídico minuto y medio final del partido, explica que “hemos fallado cosas que normalmente en casa veníamos anotando en los partidos igualados y ahí ha estado la clave por la que ha caído cruz ante jugadores veteranos que no les ha temblado la muñeca en las acciones calientes donde hemos estado menos acertados”. En cualquier caso, David Barrio reconoce que “las últimas decisiones de tiro no han sido correctas“.

En cualquier caso, y al margen del resultado, el entrenador del equipo berciano recuerda que “estar aquí es un premio y ahora tenemos que soñar y disfrutar de cada partido en A1”, al tiempo que vuelve a alabar al público asistente al “Lydia Valentin”, “sólo podemos tener palabras de agradecimiento hacia ellos, nos han empujado a tener opciones hasta el final” y felicita al CB Prat “por el baloncesto que ha desplegado”.

Para David Barrio en el corto plazo el objetivo es “recuperarnos y pensar que el miércoles jugamos en Menorca y luego volvemos al ‘Lydia Valentín’”. Recuerda que “esto es largo, quedan 11 partidos, la competición no para y nosotros vamos a apurar e intentar sumar el mayor número de victorias posibles y competir en cada partido y a intentar luchar por los Play Off hasta el último día”.

Por último, el entrenador vallisoletano también se refirió al papel de los nuevos fichajes: “obviamente no han sido muchos debido a que no llevan suficientes entrenamientos para estar compenetrados con el equipo, pero hemos visto ya detalles positivos. Manu (Vázquez) ha hecho unos buenos minutos y Greg (Gantt) el tiro que ha tenido lo ha metido”.

CAT&REST INTRAGÁS-CLIMA CDP (13+27+14+18): Luis Ferrando (0), Dani Stefanuto (2), Taévaunn Prince (20), Sean McDonnell (11) y Kerwin Smith (9) -cinco inicial- luego “Andy” Ramírez (6), Rafa Casanova (16), Diego Soárez (0), Manu Vázquez (5) y Greg Gantt (3).

CB PRAT (22+16+20+19): Carles Marzo (3), Marc Blanch (16), Leo Cizmic (7), Arnau Parrado (13) y Gerbert Martí (11) -cinco inicial- luego Junior Saintel (15), Kriss Helmanis (4), Marc Sesé (0), Pol Molins (3) y Manel Signes (5).

ÁRBITROS: López Córdoba (Madrid) y Álvarez-Ossorio Varela (Galicia). Sin eliminados.

PARCIALES: 2-8 (5’), 13-22 (10’), 28-31 (15’), 40-38 (descanso), 50-46 (25’), 54-58 (30’), 60-68 (35’) y 72-77 (final).

INCIDENCIAS: Jornada 11 (primera de la segunda fase) del grupo “A1” de LEB Plata disputada en el pabellón “Lydia Valentín” ante 1.100 espectadores. Al descanso, la plantilla infantil masculina se hizo la foto de equipo junto al patrocinador, “Tu Visión Bierzo”.