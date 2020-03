Villarreal eleva una queja al CTE por arbitraje de Gil Manzano y uso del VAR

El Villarreal elevará una queja al Comité Técnico de Árbitros (CTA) por la labor del equipo arbitral, tanto en el terreno de juego como en la sala del VOR, durante el partido que han disputado este domingo en San Mamés, donde han perdido por 1-0 ante el Athletic Club, según informaron a EFE fuentes del club.



En el seno del club hay una enfado considerable tanto con la actuación del colegiado Medie Jiménez como con la labor de Gil Manzano en la sala del VOR y pedirán al CET que les intenten resolver algunas dudas que les han generado las decisiones tomadas por el equipo arbitral.



El entrenador del Villarreal Javier Calleja, quien fue expulsado, tildó a la conclusión del encuentro la actuación arbitral de "clave" para el desarrollo del encuentro así como de "escandalosa" en contra de su equipo.



"La actuación del arbitro -Medié Jiménez- ha sido clave con su disparidad de criterios hacia un lado en jugadas decisivas, acompañado por las decisiones el VAR que nos han perjudicado, como en otros partidos con el mismo árbitro", lamentó en referencia a la labor de Gil Manzano.



"Siempre que le toca arbitrarnos en todas las jugadas polémicas tiene un color que no es el amarillo. En esta ocasión me parece escandaloso. La roja -a Capa- por la entrada a Cazorla es clara y en el primer penalti no entiendo que no le corrija el VAR. No se puede cortar los brazos", añadió el técnico al respecto de las dos jugadas más polémicas, aunque son varias las que protesta el Villareal.



El club castellonense está muy molestos tras los dos partidos en los que el colegiado Gil Manzano ha actuado desde el VOR, tanto frente al Levante en la primera vuelta como en este partido.



La polémica con este colegiado arrancó hace tres años cuando tras un Villarreal-Real Madrid, con triunfo del equipo madrileño, el árbitro Gil Manzano abandonó el estadio con bolsas con el logotipo del Real Madrid, lo que fue recriminado por el presidente del Villarreal, Fernando Roig, a los medios de comunicación.

Mientras el cmité de árbitros, lejos de castigar a Gil Manzano, le ha asignado un nuevo partido, como juez de campo, en la próxima jornada. Arbitrará el Alavés - Valencia.