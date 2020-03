El C.D.Castellón no era líder en Segunda B a estas alturas desde el año 2004

El CD Castellón ha recuperado el liderato del grupo III de Segunda división tras vencer en Ejea (0-1) y empatar el Sabadell (1-1), lo que le permita ser primero, algo que no ocurría a estas alturas del campeonato desde la temporada 2003/04.



El Castellón da un golpe de autoridad situándose en lo más alto de la clasificación tras vencer al Ejea, y ocupar una posición que no ostentaba en la jornada 26 del campeonato desde la temporada 2003/04.



En aquel momento el ahora entrenador del Racing de Santander, José Luis Oltra, dirigía a un Castellón que no consiguió el ascenso a Segunda división.



Eso sí, esta misma temporada el equipo 'orellut' ha llegado a ocupar el liderato. Lo hizo entre las jornadas 11 y 14 y acumula en estos momentos 19 de las 26 disputadas en zona de promoción de ascenso y, al aventajar al Villarreal “B” que es quinto en cuatro puntos, se asegura continuar una semana más entre los cuatro primeros hasta que dentro de dos jornadas visite, precisamente, al filial amarillo.



La victoria en Ejea también le permite al Castellón situarse como el segundo mejor equipo a domicilio, adelanta al Sabadell y se queda a un punto del Villarreal “B” que es el que más puntos (21) ha sumado lejos de su estadio