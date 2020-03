"En nada he vivido tanto, que te llegas a sentir emocionada por lo que tienes"

Acostumbrada a atender a pacientes cada día en su trabajo, a Isabel le costó al principio cambiar el papel de 'cuidadora' por el de 'paciente'.

Alegre por naturaleza, animosa con sus pacientes y con sus compañeras, explica con verdadera pasión, el trabajo que llevan a cabo las auxiliares de enfermería en las urgencias de un hospital como el suyo.

Auxiliar por vocación, ejerciendo durante muchos años en las Urgencias del Hospital el Clínico de Málaga, nunca pensó que su enfermedad, (enfisema pulmonar y EPOC), fuese a retirarla de esa tarea pero, en 2017 se vió atada a una botella de oxígeno, y en 2018 entró en lista de espera para un trasplante de pulmón.

Isabel, la primera por la derecha con sus compañeras de Urgencias del Hospital Clínico de Málaga / Cadena SER

No fue fácil asumir esta realidad en tan poco tiempo, explica Isabel. "Yo no quería trasplantarme. Yo quería seguir trabajando con mis compañeras, pero mi doctora me dijo: Isabel, que eres muy joven, que tienes mucho por vivir, no te cierres puertas ni ventanas".

En unas semanas le realizaron las puebas en el Hospital Reina Sofía y todo quedó pendiente de que llegara un pulmón compatible.

LA MALETA PREPARADA PARA SALIR EN CUALQUIER MOMENTO

"Yo le preguntaba todos los días a mi marido ¿has hecho la maleta?".

Y "la maleta llevaba meses preparada, pendiente solo de poner la ropa de manga corta o de abrigo, dependiendo de la fecha en la que nos llamaran", recuerda su marido.

Era 28 de diciembre, era mediodía y Isabel estaba preparando una crema de calabaza para el almuerzo cuando recibió la llamada del doctor, José Manuel Vaquero, el jefe de sección de la Unidad de Trasplante Pulmonar del Hospital Reina Sofía.

"Yo estaba ya deseando que llegara el día, y cuando sonó el teléfono, sabía que iba a ser para decirme que ya había un pulmón para mi".

Parte del equipo de profesionales que ha realizado el primer trasplante ex vivo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba / Cadena SER

La operación se realizó con éxito esa misma tarde y utilizando por primera vez la técnica de 'ex vivo' que solo practican tres centros en todo el país, entre ellos, el Hospital Reina Sofía.

"La vida te cambia te cambia completamente. Ya eres otra persona. Eres, como eras antes", recuerda hoy agradecida a las familias de los donantes.

Hoy lleva dos meses viviendo con el pulmón de un o una donante, su vida ha dado un giro de 180 grados."Si la gente supiera lo que significa donar, yo creo que donaríamos todos".

En poco tiempo podrá hacer vida normal, y ahora no tendrá que parar a cada rato, cuando acompañe a su nieta por el Parque de Las Palomas.

Isabel Bruño rodeada de los profesionales que la han atendido en el Hospital Reina Sofía de Córdoba / Cadena SER

"En nada de tiempo he vivido tanto, que llega un momento en que te emocionas por todo lo que tienes", dice con la voz entrecortada. "En este momento quiero dar las gracias a todas las personas que sois donantes y regaláis vida".