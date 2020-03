Golpe al líder

Golpe en la mesa del Victoria FC que doblegó con justicia y claridad al líder Iterrías de Portonovo. Las de Chivi García completaron un gran partido y lograron resacirse de la derrota que habían encajado en tierras pontevedresas en la primera vuelta, logrando así sumar unos puntos que no tendrán tan fáciles sus rivales directos en la zona alta de la clasificación.

El equipo compostelano mostró su ambición por ganar el partido desde el pitido inicial, si bien las intenciones no se materializaban en ocasiones claras. En la recta final de la primera parte, y cuando parecía que se llegaría al descanso con el marcador inicial, Ánxela logró rematar un centro de Gara y adelantó al Victoria.

Ya en la segunda parte, las compostelanas mantuvieron la concentración y colocalción sobre el terreno de juego, lo que les sirvió para seguir creando peligro sobre la portería del Interrías. Desde la esquina llegaría el segundo. Tras el lanzamiento de un saque de esquina, de nuevo Ánxela Torres acertaría a marcar de cabeza para subir el 2-0 que resultaría definitivo.

El Interrías intentó recortar diferencias y meterse en el partido, pero no pudo con un Victoria FC se mostró sólido para guardar el resultados y los tres valiosísimos puntos.

Chivi García: "Víuse un equipo que quiso gañar de principio a fin"

“O que mais me gustou das miñas xogadores foi a súa actitude. Viuse a un equipo que quería gañar dende o minuto 1 ao 90”, comenntó el entrenador santiagués Chivi García. “Cando o equipo o pasou mal soubo sufrir, e cando tivemos os nosos minutos, as xogadoras foron valentes co balón e fixeron dano ás rivais”, añadió tras el encuentro disputado en Santa Isabel.

La próxima cita, en quince días, llevará al equipo compostelano al campo de un rival directo como es el Oviedo Moderno, que está en el cuarto puesto y con la misma puntuación, 37, que las de San Lázaro.