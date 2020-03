Úrsula Ruíz vuelve a proclamarse campeona de España de lanzamiento de peso en pista cubierta

Úrsula Ruíz suma y sigue en su larga trayectoria de éxitos: este fin de semana se ha proclamado de nuevo campeona de España de lanzamiento de peso en pista cubierta con una marca de 16,42 centímetros. En el campeonato celebrado en Ourense, la lorquina ha vuelto a subir a lo más alto del podio, de cuyo cajón más alto no se ha bajado desde 2010: once años consecutivos lleva revalidando este título, algo que ni ella misma se cree. "Hay veces que lo miro en los papeles y me digo, madre mía, qué largo en el tiempo".

La atleta del Valencia Club Atletismo reconocía sin embargo que no se había sentido bien durante la prueba: "Pero le he dado con el alma". "Técnicamente faltaba estar un poco mejor, estoy trabajando en ello pero no me termino de encontrar", apuntaba al final de la prueba.