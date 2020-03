Petición de 13 años de cárcel por matar a puñaladas a un hombre en una pelea callejera

El principal acusado, William Muñoz. Ha reconocido que acabó con la vida de Daniel Cordero el 20 de agosto de 2017 en Fuenlabrada. Ha señalado que utilizó un cuchillo de grandes dimensiones, uno 21 cm de longitud, pero lo utilizó porque estaba acorralado por amigos de la víctima que le estaban golpeando.

Ante los jueces ha ofrecido los detalles de la situación en la que se encontraba.” Empezaron a sacar pistolas y machetes. Nosotros éramos tres personas, nos pusimos a pelear. Vimos una pistola, que luego descubrimos que era de mentira, con la que hirieron a un amigo en la cabeza; y nos dimos cuenta de que se alborotó todo", ha declarado en la Audiencia Provincial.

"Fue lo primero que cogimos para defendernos y no sé si se la pegue en el pecho o en corazón. Ellos tenían una pistola y 20 cuchillos. Intentamos forcejear, se cayeron algunos (cuchillos) y con alguno de ellos fue con el que yo lo hice. Pensábamos que nos iban a matar", ha aseverado.

Luego, el homicida salió corriendo y al llegar a casa y poner las noticias se enteró que Daniel había fallecido. "Me entregué voluntariamente pero no he declarado hasta hoy. No recuerdo que hice con el cuchillo",

El acusado ha mostrado su arrepentimiento, ha dicho que quiere pagar por lo que hizo, pero también ha manifestado que en la pelela callejera había miembros de bandas juveniles radicales, un extremo que nunca ha aclarado la investigación. Además, ha confirmado que esa noche había bebido y consumido marihuana y cocaína.