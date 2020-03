La nueva ordenanza de calidad del aire contempla inmovilizar y retirar los vehículos más contaminantes

El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a tramitar una nueva ordenanza de calidad del aire que, entre otras cosas, contempla la posibilidad de retirar los vehículos más contaminantes y la de exigir un informe de impacto medioambiental a los organizadores de grandes eventos. El Gobierno municipal pretende que entre en vigor después del verano.

El Gobierno local ha hecho públicos de momento tres grandes puntos de esta ordenanza que viene a sustituir la normativa nacida en 1.985. Entre las principales novedades está la introducción de edificios "verdes". La idea es que los todos los nuevos inmuebles que se construyan en la capital, sean viviendas u oficinas, deberán contar con puntos de recarga eléctrica y con un espacio reservado para el autoconsumo con energías renovables. El plazo que contempla el Ayuntamiento para la entrada en vigor de este punto es de unos meses, a partir del otoño de este año. La misma ordenanza contempla también la prohibición del uso del carbón para las calderas de los domicilios a partir de enero de 2022

A esto se suman los nuevos requisitos para los grandes eventos que se celebren en la capital. Los que superen las 5.000 personas de asistencia tendrán que presentar una memoria con medidas preventivas y correctoras de los efectos negativos para el medioambiente. Tendrán que compensar su huella y fomentar entre los participantes un comportamiento responsable.

Vigilancia de los vehículos

Las emisiones de los tubos de escape de vehículos, sometidas ahora a la revisión de la Dirección General de Tráfico a través de la ITV, pasarán a estar en primera línea de la vigilancia municipal, según el Ayuntamiento. Los policías municipales que detecten emisiones que consideren irregulares podrán enviar el vehículo a una revisión y este podrá ser, incluso inmovilizado.

"En cualquier momento y cualquier agente de autoridad podrá requerir al titular de un vehículo que vuelva a pasar la verificación de emisiones", ha explicado el delegado de Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante. Los agentes podrán inmovilizar el coche infractor en caso de "un incumplimiento flagrante" de la normativa o cuando esté decretado un episodio de alta contaminación.

Carabante ha comprometido además ayudas por valor de 200 millones de euros en los próximos cuatro años para renovar el parque de vehículos. Afirma el responsable de Movilidad que dicha medida servirá para retirar los más antiguos y contaminantes de la circulación.

La oposición de izquierda considera el plan "una cortina de humo"

Insuficiente y un mero "lavado de cara" creen Más Madrid y PSOE en plan presentado por el Gobierno municipal. Más Madrid ve poca ambición en la nueva ordenanza y critica el retraso de algunos compromisos ya adquiridos. Por ejemplo la prohibición del uso del carbón en las calderas que estaba prevista para este año según el acuerdo con la Comisión Europea y ahora pasa al horizonte de 2022.

Más Madrid no comprende que el Gobierno de Almeida no quiera abordar la regulación de uso de estufas en las terrazas de hostelería. "Va contra el sentido común, nadie calienta el patio de su casa con una estufa", señala la concejala Esther Gómez. Además, el principal partido de la oposición sí ve con buenos ojos que se incrementen las acciones policiales para acabar con la alta emisión de elementos contaminantes por el tráfico rodado; pero añade que no se trata de una medida en absoluto innovadora.

"Esto corrobora que no hay una política clara del PP para luchar contra la contaminación del aire y mejorar la movilidad en los sitios en que gobierna. Son medidas para evitar hablar de lo realmente importante", opina Gómez. La concejala de Más Madrid recuerda que la estrategia Madrid 360, con la que el Ayuntamiento pretende sustituir el plan de Carmena Madrid Central, y que presenta este viernes en Bruselas, no ha sido siquiera aprobada en Junta de Gobierno. Dentro de esa estrategia, que el Ayuntamiento dice "global" frente a las medidas de Carmena que solo afectaron al distrito Centro, se encuentra la nueva ordenanza. Pero "no sabemos de que van a hablar (sin estrategia aprobada) ni con quién", censura Más Madrid.

El PSOE habla directamente de "un burdo intento de lavado de cara", una medidas que asocian a solo una estrategia de márketing para actuar como "cortina de humos" después de haber propuesto políticas de signo contrario. Los socialistas cargan contra la reversión parcial de Madrid Central, o proyectos como el macroaparcamiento del Retiro. "Los anuncios de este Gobierno son solo un lavado de cara ante los últimos intentos, que sí son reales", afirma el responsable de medioambiente del partido en la capital, Alfredo González.