'Si Dios existe, tendrá que darnos una explicación', por Pepe Belmonte

A Dios rogando, y con el mazo dando. El titular de prensa no puede ser más claro y contundente: la Iglesia –la Iglesia española, la de esos combativos obispos y arzobispos que hablan de cordura, de solidaridad y, sobre todo, de ética– … la Iglesia, decía, gastará casi cincuenta millones de euros en comprar terrenos en Madrid para dedicarlos al negocio inmobiliario, a la especulación pura y dura.

Lo primero que se me viene a la mente es aquel conocido poema del Arcipreste de Hita, autor del siglo XIV, en cuyos versos leemos lo siguiente:

Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones

Despreciar al dinero, también sus tentaciones,

Pero, al fin, por dinero otorgan los perdones,

Absuelven los ayunos y ofrecen oraciones…

Es obvio que, a pesar de sus muchos escándalos que están saliendo ahora a la luz, la Iglesia no escarmienta. Un servidor, que ha sido un ingenuo toda la vida, ha dejado siempre la parte correspondiente de la Renta para la Iglesia. Para los fines que la Iglesia considerara oportunos.

Y lo he hecho así, en primer lugar, en recuerdo de los viejos tiempos, cuando fui monaguillo en mi pueblo, y porque aún estoy en trance de arrepentimiento por haberme comido, a escondidas, en la sacristía, unas cuantas hostias sin consagrar, y bebido algún que otro trago de vino, dulce y espeso como la miel.

Pepe Belmonte, catedrático de Literatura de la UMU y colaborador habitual del programa Hoy por hoy / Cadena SER

Pero el tiempo ha ido abriéndome los ojos, como supongo que les habrá sucedido a muchos de ustedes.

Los museos eclesiásticos, así como la entrada a sus principales iglesias y catedrales, es un terreno vedado para quienes no “amoquinan” previamente en taquilla.

Me sucedió en la Catedral de Toledo, en donde no me sirvió absolutamente para nada ni ser colaborador de prensa, ni poseer el carné de profesor universitario, ni ser investigador, ni siquiera pertenecer a la Asociación Internacional de Críticos de Arte.

“Aquí –me vino a decir el seráfico empleado que custodiaba la puerta de la catedral– no entra ni Dios si no pasa previamente por taquilla”.

La Iglesia, con actos así, con la compra de terrenos en Madrid con el único fin de especular, merece ser considerada como una de las sociedades más sospechosas y opacas que existen sobre la faz de la tierra.

Como diría mi querido y entrañable Primo Levi, que sufrió, en sus propias carnes, los rigores de los campos de exterminio, si Dios existe, tendrá que darnos una explicación por todo ello.

Pepe Belmonte