Ontinyent posa en marxa una escola municipal de tennis per a majors de 55 anys

L’Ajuntament d’Ontinyent ha obert el període d’inscripcions per a la nova Escola Municipal de Tennis per a majors de 55 anys. Es tracta d’una iniciativa de les àrees d’Esports i Política per a les Persones, i que està inclosa dins la programació semestral de de “Majors Actius” que organitza el consistori.

El regidor de Majors Actius, José Rafael Sanchis, manifestava que aquesta escola “forma part de la nova programació de Majors Actius, amb la que a més de mantenir l’oferta d’assistència a viatges o esdeveniments culturals, volem aprofundir en el foment de l’activitat física per afavorir un envelliment saludable entre la població”. Escoltem al regidor

El regidor d’Esports, Óscar Borrell, explicava que esta escola municipal de tennis “és un projecte innovador que podem anar ampliant amb escoles municipals per a majors en altres modalitats com la pilota o els escacs, perquè adequant la modalitat a les diferents franges d’edat, els beneficis de la pràctica esportiva pot ser aprofitada a totes les etapes de la vida”. Escoltem a Óscar Borrell

Les inscripcions a l’Escola Municipal de Tennis estan obertes, són gratuïtes i es poden fer cridant al telèfon 674753038. Les classes, en sessions de 60 minuts per a un màxim de 10 persones, es faran al Poliesportiu Municipal cada dijous a les 10:00 hores des del 2 d’abril al 25 de juny, excepte el 9 d’abril.