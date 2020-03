Els guanyadors del concurs de microrelats "Aigua per a Beure, aigua per a viure" visiten l'Oceanogràfic

L’alumnat guanyador del concurs de microrelats “Aigua per a beure, aigua per a viure” reberen el passat divendres un dels seus premis, una visita a l’Oceanogràfic per a tota la classe dels guanyador i guanyadora de les categories d’Educació Primària i Secundària. L’alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez, aprofitava la seua estada a València per realitzar diverses gestions per visitar els 70 escolars de les classes dels guanyadors.

Jorge Rodríguez agraïa a l’alumnat la seua participació en la iniciativa per posar en valor l’aigua de la ciutat i la seua importància mediambiental, econòmica, social, i sentimental. L’alumnat gaudia del ventall d’activitats educatives ubicades a un dels aquaris més grans del món i on tenien al seu abast diverses unitats temàtiques.

Cal recordar que a més de les classes dels dos guanyadors dels primers premis literaris, també rebien entrades a gaudir de forma individual la resta de premiats.