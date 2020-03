Hasta cinco denunciados en Palencia por positivo en alcoholemia al volante

Numerosas incidencias el pasado fin de semana en Palencia reflejadas en el parte de sucesos de Policía Local, especialmente llamativas las infraciones relacionadas con el tráfico. Así a las 3:48 h. del día 29, en la Avda. Cardenal Cisneros, tras observar a dos vehículos cometiendo infracciones, se identifica y denuncia a dos conductores de 24 y 30 años respectivamente, por resultar positiva la prueba en alcohol que se les realiza. A las 6:00 h. del día 29, en la C/ Rizarzuela, se identifica y denuncia a un conductor de 24 años, por resultar positiva la prueba en alcohol que se le realiza, con resultado de 0,55 mg/l. El vehículo se retira a dependencias municipales. A las 1:44 h. del día 1, en la Avda. Santander, se identifica y denuncia a un conductor por resultar positiva la prueba en alcohol que se le realiza, con resultado de 0,50 mg/l, y por no tener la ITV en vigor. Entre las 0:40 y las 1:33 h. del día 1, en la Avda. Santander, se realiza control de alcohol y drogas. Se realizan 20 pruebas, realizando 3 denuncias, una por alcoholemia positiva, otra por carecer de cinturón de seguridad y otra por ITV caducada.

A las 19:44 h. del día 28, en la Avda. Cataluña, se produjo colisión entre un turismo y una bicicleta, con resultado de daños materiales, y herido el conductor de la bicicleta, varón de 35 años. A las 15:40 h. del día 29, en la C/ Primera Universidad de España, se identifica y denuncia a un conductor de 29 años, por conducir sin el debido permiso, por no tener vigencia por pérdida de puntos y por tener la ITV caducada. Posteriormente es vuelto a ser localizado conduciendo por Policía Nacional. Se retira el vehículo a dependencias municipales. A las 16:10 h. del día 29, en la Avda. Manuel Rivera, se identifica y denuncia a un conductor de 22 años, por conducir sin el debido permiso, por no tener vigencia por pérdida de puntos y por tener la ITV caducada. A las 14:20 h. del día 29, en la Plaza San Lázaro, se identifica y denuncia a un conductor, por conducir sin el debido permiso, al no haber realizado el curso de concienciación tras una suspensión temporal por parte del juzgado, y por carecer del seguro obligatorio. A las 9:09 h. del día 29, junto al pabellón Municipal, se identifica y denuncia a un conductor de 45 años, por tener la ITV del vehículo caducada y conducir sin el debido permiso para ello.

Numerosas actuaciones también relacionadas con el consumo de estupefacientes así como con conductas incívicas A las 2:20 h. del día 29, en la C/ Empedrada, se identifica y denuncia a un varón de 35 años por orinar en la vía pública. A las 5:48 h. del día 29, en la C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, se identifica y denuncia a un varón de 29 años, por consumo de estupefacientes en la vía pública. A las 23:20 h. del día 29, en la Avda. Castilla, se identifica y denuncia a un hombre y una mujer por tenencia de estupefacientes. A las 3:22 h. del día 1, en la C/ Burgos, se identifica y denuncia a un varón de 28 años por orinar en la vía pública. A las 4:20 h. del día 1, en la C/ Cardenal Almaraz, se identifica y denuncia a un varón de 18 años, por consumo de estupefacientes en la vía pública. A las 5:10 h. del día 1, en la Plaza Mayor, se identifica y denuncia a un varón de 22 años por orinar en la vía pública y por falta de respeto a los Agentes. A las 5:41 h. del día 1, en la C/ Mayor Principal, se identifica y denuncia a un varón de 22 años por orinar en la vía pública. A las 5:58 h. del día 1, en la C/ Valentín Calderón, se identifica y denuncia a dos hombres de 32 y 33 años respectivamente, por consumo de estupefacientes en la vía pública.