Mikel Oyarzabal y la clave para superar la semifinal en Anduva

La Real última su preparación de la vuelta de la semifinal de Copa del Rey en Anduva contra el Mirandes. Mikel Oyarzabal, uno de los capitanes de la plantilla realista, ha comparecido para explicar cómo están los jugadores del equipo txuri-urdin ante una cota histórica.

-Cansado dio una gran asistencia en la última jornada. “La gente es libre de opinar y decir lo que piense, pero yo me encuentro bien, hay días que no estás acertado y soy consciente de ello, y lo que tengo que hacer es seguir centrado porque eso hará que las cosas vuelvan a salir”.

-Cómo siente la semifinal de Miranda. “Es una mezcla de responsabilidad y orgullo por todo lo que hemos hecho hasta ahora, pero todos queremos más, la gente confía en nosotros y nosotros confiamos también en nosotros”.

-Cómo salir en Miranda. “No hemos hablado del plan que vamos a llevar el miércoles pero es lógico pensar que si marcas pronto se aclara todo para nosotros, y es la situación ideal porque les obligas a ellos a salir un poco. Hemos trabajado bien y llegamos con buenas sensaciones”.

-Sensación de nervios. “Nervios siempre hay, bien sea el partido del miércoles o el anterior. Para cualquier jugador que vista esta camiseta el compromiso debe ser todos los días sentir nervios y vestir con responsabilidad la camiseta de la Real, y la idea es esos nervios que pueda haber que se convierta en algo positivo y no nos perjudique”.

-Mirandés. “Todo el mundo sabe que las cosas las han hecho bien y en Anoeta también las hicieron, aunque nosotros no estuvimos bien. Lo que el Mirandés ha conseguido en copa es algo importante aunque no estén tan bien en liga. Pero debemos centrarnos en nosotros mismos y estar muy pendientes de no cometer errores”.

-La Real es favorita. “No sirve de nada el hecho de ir o no con la etiqueta de favorito, no se marca un gol por eso. Hay que ir con la cabeza centrada, enchufados desde el principio y que no haya sustos. Poner la etiqueta de favorito no te va a dar nada de antemano, no sirve de nada”.

-Excesiva presión en la Ida. “No es el hecho de que la responsabilidad te pese o te sientas presionado. El fútbol es un deporte de errores y aciertos y hay días que no estás tan bien. La idea es que si hacemos que el plan que tenemos salga, estaremos más cerca de ganar”.

-Un millar de seguidores en Anduva. “Para nosotros que nos apoyen fuera de casa es muy importante, porque parte de que las cosas nos vayan bien es gracias a ellos. Va a ser algo bonito y a todo el mundo le gustaría estar allí”.

-Qué supone jugar un final con la Real. “Una felicidad y un orgullo increíble, es lo que queremos todos y trabajamos para ello desde la primera ronda, se han dado las circunstancias para que se pueda vivir un momento histórico y esperamos que se pueda dar algo precioso el miércoles”.

-Salir concentrados. “Los primeros minutos pueden marcarlo todo, tanto para bien como mal. Porque si te marcan, te obligan a dar un paso adelante. Pero el equipo siempre sale a apretar arriba a hacer goles y el plan será ese porque cuando nos metemos atrás, no nos suelen salir tan bien las cosas”.

-Para llegar a Sevilla también hay que ganar en Miranda. “Yo creo que sí, pero si llegamos al minuto 90 con 1-1 no te voy a decir que no lo firmamos. Pero sabiendo nuestro estilo y el de ellos, goles va a haber, pero tenemos que salir con la mentilidad de ganar, hay que seguir con nuestra mentalidad y así estaremos más cerca de ganar”.