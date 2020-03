Feijóo reivindica su gestión en Vigo durante sus once años de gobierno

Feijóo ha querido rendir cuentas con Vigo en un acto en el que ha reivindicado su gestión al frente de la Xunta en sus once años de gobierno a pesar de la crisis y de las trabas puestas desde alcaldía, aunque en ningún momento llegó a citar expresamente a Abel Caballero. El presidente y candidato a la reelección repasó casi una por una las inversiones en la ciudad con infraestructuras como el hospital, la depuradora, la autovía do morrazo, la estación intermodal o las ampliaciones del IFEVI, entre otros, y pese a la falta de plan general. Pero también con el apoyo al transporte metropolitano, la vivienda de protección, o la educación insistiendo aquí en la ampliación prevista de Navia para la construcción de 1600 pisos y en la construcción del instituto si el ayuntamiento le cede los terrenos. Y por supuesto el apoyo a los sectores clave como el naval y la automoción, con más de 280 millones de euros, lo que ha permitido que hayan salido fortalecidos de la crisis. Las pullas a caballero estuvieron muy presentes en su discurso acusándole de poner en práctica la teoría del enemigo exterior y criticándole que ponga todas las trabas posibles para que la Xunta no invierta en la ciudad. Y aquí comparó una política de las cosas importantes que cambian una ciudad versus otra que se enciende y se apaga, en alusión a las luces.