Condenados el Real Zaragoza y Agapito Iglesias por un delito contra la Hacienda Pública

Condenados por un delito contra la Hacienda Pública el Real Zaragoza, el ex presidente Agapito Iglesias, y, como cómplice, el ex directivo Javier Porquera. Los tres han reconocido los hechos y han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y con la Abogada del Estado para evitar llegar a juicio. El acuerdo incluía que el ex jugador blanquillo Peter Luccin y el todavía directivo blanquillo Francisco Checa quedaran absueltos.

Los implicados habían abonado previamente las cuotas defraudadas a la Agencia Tributaria, por 895.000 euros del finiquito de Peter Luccin que se camuflaron como sueldo, más los intereses de demora, que superaban los 370.000 euros.

Además, Agapito Iglesias le imponen una pena de 6 meses de prisión y 150.000 euros, al Real Zaragoza, 100.000 euros de multa y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y derechos a gozar de beneficios fiscales durante 9 meses, y a Javier Porquera por su conformidad a la pena de 3 meses y multa de 25.000 euros.

Tanto Iglesias como Porquera fueron condenados el pasado mes de diciembre a 1 año y 3 meses de cárcel por falsedad documental, por el amaño del Levante-Real Zaragoza. Por eso, hoy mismo, los abogados de los dos han pedido sustituir la pena de cárcel impuesta hoy por el delito contra la Hacienda Pública por una multa.

En total, las multas por las tres condenas suman 275.000 euros, frente a los diez millones que pedía la Abogacía del Estado inicialmente. Eso sí, el Real Zaragoza no podrá pedir subvenciones, ayudas públicas ni beneficios o incentivos fiscales durante 9 meses.