Se busca el tesoro lleno de goles por el Mediterráneo

Sin gol no hay paraíso en el Almería, al menos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Al equipo rojiblanco de José María Gutiérrez, Guti, parece que se le ha olvidado hacer goles cuando juega en casa ante su afición, ya que no ha visto portería en los tres últimos encuentros en el recinto deportivo de la Vega de Acá, donde la afición rojiblanca se había acostumbrado a ver goles de Darwin Núñez, Lazo y compañía.

Pero de un tiempo a esta parte, el gol rojiblanco pasa de largo en los partidos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Es otra de las asignaturas pendientes que tiene este Almería de José María Gutiérrez, Guti, porque sin gol no hay paraíso, no hay victoria después de tres partidos en casa sin ver portería. Si el Almería quiere salir de la dinámica tan negativa en la que se ha metido (seis jornadas sin ganar con cuatro derrotas, solo dos puntos de 18), habrá que empezar a construir la victoria haciendo goles; de otra manera, será imposible.

No hay otro camino para escapar de las rachas tan peligrosas que se dan en la categoría de plata del fútbol nacional, y el Almería ha metido la cabeza en una dinámica tan negativa como peligrosa cuando faltan doce jornadas para acabar el curso en el fútbol de plata. Hay que poner punto y final a la sequía goleadora el próximo sábado en el partido ante el Deportivo de La Coruña, a partir de las 21:00 horas. No queda otra para mirar y afrontar el futuro de otra manera, ya que el Almería se ha metido en un bache en el momento decisivo de la temporada y debe salir de él, ya o ya. No queda otra.

¿Y las estrellas?

Es la hora de los Darwin Núñez, Juan Muñoz, Lazo... para, con sus goles, ayudar al Almería, sin olvidar la defensa para construir la victoria a partir de atrás. La afición del Almería lleva tres partidos seguidos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos sin celebrar un gol (Elche, Racing y Fuenlabrada); tres partidos que no fueron buenos de los de José María Gutiérrez, Guti.

Dos derrotas y un empate. O sea, el equipo almeriense lleva un punto de los últimos nueve en casa, donde no ha sido capaz de hacer un gol. Son, por lo tanto, 270 minutos sin celebrar un gol ni en el campo ni en la grada del Estadio de los Juegos Mediterráneos que, a este paso, pasará a denominarse ‘Hospital del Mediterráneo’, porque todo el que entra sale con puntos.

Necesidad

El futuro debe comenzar el próximo sábado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, a partir de las 21:00 horas, marcando primero para intentar ganar al Deportivo en la jornada 31 en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División.