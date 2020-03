Así será la nueva normativa de vados en Valdepeñas

La Cadena SER en Valdepeñas ha tenido acceso al borrador de la nueva ordenanza de vados de Valdepeñas. Una ordenanza que viene a garantizar el buen uso del espacio público, puesto que esta materia no se encontraba regulada con anterioridad. También, buscará evitar conflictos vecinales que se producían por esa falta de legislación en esta materia.

En esta ordenanza, se regula quien debe estar sometido a esta licencia de vados. Una licencia que, además de los casos habituales, lo deberán de solicitar aquellas zonas en las que exista un paso de vehículos, aún estando en esa zona prohibida la parada o estacionamiento por las normas de tráfico o seguridad vial.

Estas nuevas licencias de vados las podrán solicitar, únicamente, los propietarios de la finca, así como el arrendatario de los diferentes locales. Sin embargo, sí quien lo solicita no es propietario, este deberá adjuntar la debida autorización. De esta forma, con estas nuevas licencias se prohibirá el aparcamiento de cualquier vehículo delante de la entrada a la cochera. Con ello, se incluye que tampoco podrá aparcar en esta zona el propio titular de la licencia de vado. Lo único que se va a permitir es la parada de vehículos, siempre que el conductor esté dentro del mismo y, por lo tanto, lo pueda retirar inmediatamente cuando sea requerido para ello.

Las licencias de vado podrán ser permanentes, durante las 24 horas al día, o temporales. Estas últimas destinadas, sobre todo, para establecimientos comerciales e industriales con garajes que no sean ni de estancia ni de vivienda habitual.

No obstante, teniendo en cuenta la poca anchura de determinadas cales de Valdepeñas, se podrá solicitar que se reserve la acera de enfrente a la cochera, cuando el giro así lo estipule para entrar y salir. También, se podrá pedir la reserva especial de una acerca, cuando el aparcamiento de vehículos frente a una vivienda prive a esta del acceso normal a ella o, incluso, cuando se le prive de la luz natural, es decir, cuando al aparcar un vehículo frente a nuestra casa no quite la luz del sol.

Estas licencias de vado se van a tener que renovar cada año, puesto que su vigencia se prolonga hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, si el titular no manifiesta el deseo de darla por concluida, esta licencia se prorrogará automáticamente de forma anual. Con esta licencia, se le entregará al titular una placa identificativa con un código de licencia del propio consistorio. Esta placa deberá de estar colocada de manera visible.

Por último, en el capítulo de sanciones, se podrá multar con hasta 150 euros a aquellos que sitúen una placa de vado, cuando en realidad no tienen licencia municipal. Además, si se coloca una placa diferente a la oficialmente establecida por el consistorio valdepeñero, podrá enfrentarse a una multa de hasta 900 euros.