Comisiones Obreras exige garantías de empleo en las plantas asturianas de ThyssenKrupp

La Federación de Industria de Comisiones Obreras ha iniciado este lunes las movilizaciones en defensa del mantenimiento del empleo en ThyssenKrupp Elevator con una concentración de delegados sindicales en Madrid. Lo han hecho frente a la sede de la Unión Europea en la capital de España.

El sindicato ha celebrado esta primera protesta tras el anuncio realizado por el grupo industrial alemán ThyssenKrupp de la venta de su división de ascensores y escaleras mecánicas -con 1.000 empleos en Asturias en sus dos factorías en Mieres y su centro de innovación en Gijón- a un grupo de inversores por 17.200 millones de euros.

Comisiones ha advertido de la incertidumbre generada por el grupo industrial y por las negociaciones que se están desarrollando en Alemania. No han recibido ninguna comunicación desde que conocieron la venta a través de un comunicado colgado en la página web de la multinacional. El portavoz en las plantas de Asturias, ha explicado que el motivo del mantenimiento de la movilización es que no valen solo las palabras. José Manuel Cima ha señalado que quieren un compromiso escrito de los nuevos propietarios garantizando el mantenimiento total del empleo y un plan industria para Mieres y Gijón. Ha recordado que esas mismas condiciones ya se han firmado en el país germano y apunta que ellos no van a ser menos.

La organización considera que los centros de la empresa en España deben ser una parte importante de la negociación con los compradores con el objetivo de defender el mantenimiento del empleo y de los derechos de la plantilla.

Las factorías de Mieres y Gijón aportan 1.000 empleados al total de 4.500 puestos contabilizados en España frente a los 5.000 que tiene en Alemania, sobre un total de 13.000 en toda Europa y más de 53.000 en todo el mundo.