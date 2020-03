Histórica final para las Quimeras

Las Quimeras de Valdemoro hicieron historia eliminando en casa al C.D. Sumendi (2-3 y 1-1) para acceder por primera vez a la final de la Liga Iberdrola de hockey hielo femenino.

Ahora, tras apear al segundo clasificado, se medirán al todopoderoso SAD Majadahonda, apenas dos semanas después del partido que cerraba la liga regular cuando hubo también derbi madrileño en ‘La Nevera’. Entonces las locales, con muchas bajas, solo pudieron ganar 1-0 a las valdemoreñas dando alguna esperanza de que el duelo no esté tan desequilibrado como aparenta sobre el papel.

No en vano el conjunto de Majadahonda ha ganado siete de las últimas ocho ligas, lleva once finales consecutivas y no pierde un partido en años.

La final, al mejor de tres partidos, comienza este sábado en la pista de hielo Francisco Fernández Ochoa de Valdemoro, el segundo duelo será el 14 de marzo en ‘La Nevera’ y si hiciera falta un tercero se disputará el día 15 en ese último escenario.