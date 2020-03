Ponen en duda la llegada de aficionados del Inter a Getafe por el Coronavirus

El director del centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha convertido en el portavoz nacional sobre la evolución del coronavirus en España. Este domingo ha participado en el programa ‘El Objetivo’ de La Sexta y allí ha hablado, entre otras cuestiones, de la particularidad que supondrá el partido de UEFA Europa League entre el Getafe y el Inter de Milán.

El emparejamiento entre ambos clubes estará marcado, además de por lo deportivo, por el nuevo virus al que nos enfrentamos. El partido de ida será la semana que viene, el jueves 12 de marzo, en Milán, en el estadio de San Siro, y aunque todavía no ha habido pronunciamiento oficial una de las opciones sería jugarlo a puerta cerrada. La vuelta, una semana más tarde, el 19 de marzo en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.

En torno a esa circunstancia el propio Simón ha manifestado que “no tiene sentido” que si un grupo de personas no puede reunirse allí donde residen, en este caso en Milán, sí puedan reunirse “donde no residen”, en este caso en Getafe. Aunque defiende que no se controlen “los viajes en general”, sí cree que habría que “pensarse dos veces” acoger a los aficionados de zonas de riesgo del norte de Italia y, por tanto, había que buscar “maneras de que no vinieran”.