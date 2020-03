La Eurocup no autoriza el aplazamiento del Joventut - Unicaja

El Unicaja se enfrentará al Joventut en la Eurocup en un partido clave para determinar el factor cancha en las eliminatorias por el título europeo. Y lo hará con sólo siete jugadores profesionales más dos canteranos. La competición no admitió la petición del Unicaja de aplazar el partido por las numerosas bajas con las que cuenta. Díaz, Fernández, Suárez, Ejim y Toupane están lesionados, y hay que sumarle la ausencia de Milosavljevic desde principio de temporada. Además los dos últimos fichajes no podrán participar ya que no pueden ser inscritos. Con este panorama el Unicaja defenderá el primer puesto del grupo en la Eurocup el miércoles a las 20:45h en Badalona.

El equipo malagueño retoma la competición continental tras haber estado a punto de dar la sorpresa ante el Real Madrid, contra el que cayó por 88-92. Por momentos parecía que los visitantes iban a romper el partido pronto, pero el tesón de los locales hizo que no se desconectaran del encuentro en ningún momento e incluso empataron a 88 a falta de dos minutos para el final. Un mate que no entró de Adams y dos tiros libres fallados por Simonovic hicieron imposible la hazaña. Aún así hay que darle mucho mérito al equipo de Casimiro, que puso contra las cuerdas al reciente campeón de Copa.

Con esta derrota el Unicaja perdió su plaza de play off en beneficio del Baskonia, y ahora mantiene igualado a 11 su balance de victorias y derrotas. Ante el Real Madrid debutaron los dos últimos fichajes, Simonovic y Bouteille. El serbio superó los veintitrés minutos y medio y anotó ocho puntos, mientras que el francés superó los treinta y siete con diez puntos anotados.