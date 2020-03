Benito Serrano: "La Diputación era una delegación del Ayuntamiento de Soria"

El europeo del Triatlón ha servido para declarar la guerra entre el Ayuntamiento y la Diputación. Hoy el Presidente de la institución provincial, Benito Serrano, se ha despachado a gusto, visiblemente enfadado por las declaraciones del pasado viernes del portavoz socialista municipal, Javier Muñoz. “Yo no genero problemas ni esto es un vodevil, comedias las suyas”, ha comenzado diciendo Serrano.

En el transcurso de una rueda de prensa ha acusado al PSOE de haber compadreado la pasada legislatura asegurando que “comprometieron pagos de la Diputación para salvar al Ayuntamiento porque el compadreo que había aquí permitía estas cosas”. El Presidente ha llegado a aseverar que “no me dedico a enredar, solo a poner orden en la casa que era una delegación del Ayuntamiento de Soria”.

Benito Serrano mantiene que la Diputación aportará 250.000 euros si el Ayuntamiento también financia el evento deportivo en la misma cantidad y cuando la Federación justifique el presupuesto presentado que asciende a 500.000 euros de gasto. Si bien no ha reconocido que es una manera de insinuar que el presupuesto pudiera estar inflado, Serrano ha explicado que “tenemos que controlar en qué gastamos los dineros públicos”.

El Presidente también ha denunciado la falta de seriedad en las diversas reuniones de la pasada legislatura porque solo existe un acta llena de inexactitudes que no ha sido aprobada y “firmada por una persona que no estuvo en la reunión. Es patética el acta”. También ha pedido al ex presidente de la Diputación, Luis Rey, que comparezca para explicar las negociaciones que se iniciaron bajo su mandato en la institución provincial insistiendo en que “lleva callado desde que ha empezado la polémica”.

En relación a la postura de la Junta, Serrano insta al Ayuntamiento a que pida subvención como harán el resto de ciudades que organizarán eventos deportivos en los próximos ejercicios a la vez que recuerda que “también debería participar el Consejo Superior de Deportes” porque al ser un evento europeo tiene competencias. Este miércoles se celebrará la última reunión en la que se determinará si se celebra en Soria.