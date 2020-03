La Unesco sobre el yacimiento de Vega Baja: 'No hay ningún problema con Toledo'

El embajador de la Unesco en España en Toledo, Andrés Perelló, ha lanzado el mensaje de que "no hay ningún problema de Unesco con Toledo". Declaraciones que llegaban tras una reunión de trabajo que mantenían el Ayuntamiento toledano con esta organización, con el objetivo de analizar el yacimiento de Vega Baja y la posible construcción del cuartel en esa zona.

El embajador valoraba "la premura y transparencia" que el Consistorio está teniendo con respecto al yacimiento arqueológico, ante una situación "que por el momento no genera ningún problema", afirmaba.

Insistía Perelló en que hay que respetar las opiniones pero no hacer de ellas "tesis doctorales" cuando no existe ningún problema. "Por la Unesco solo habla la Unesco", expresaba Perelló en relación al informe de la consultora Icomos, que decía que Vega Baja estaba en peligro. Además, afeaba que, durante años había una calificación que "permitía un Corte Inglés" y nadie "se rasgaba las vestiduras" y ahora, que se propone un cuartel "ajustado a características y restricciones del suelo", se dice que Toledo está en riesgo "cuando no es verdad".

Por su parte la alcaldesa, Milagros Tolón, afirmaba que el objetivo de la reunión era aclarar que "cualquier actuación en la ciudad, respetará el patrimonio de la ciudad".

Así, Tolón reiteraba su compromiso con que allí no se construirán viviendas y que el Gobierno local afronta los problemas "con rigor técnico", ya que son los garantes del patrimonio y del paisaje y, por eso, "actúan en consecuencia".