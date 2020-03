Cada cop més alumnes necessiten atenció especial

Encara que segons dades de la conselleria en aquest periòde s'han contractat 8000 professors més el nombre global d'alumnes també ha crescut amb 40.000 estudiants més. I la xifra dels alumnes que el Departament considera que necessiten una atenció específica i que van a centre ordinaris ha passat de 61.947 alumnes al curs 2012/13 a 124.795 al curs 2018/19.

Els responsables d’identificar aquests alumnes, de decidir quins suports necessiten i de supervisar la seva evolució a l’escola són els psicopedagogs dels Equips d’atenció Psicopedagògica de cada zona que s’han vist desbordats per l’increment d’alumnes. Si al curs 2012/13 hi havia un psicopedagog per cada 120 alumnes identificats per la seva necessitat educativa, al curs 2018/19, el recompte és d’un especialista per cada 220 alumnes escolaritzat en centres ordinaris.

Les dades que la conselleria facilita en resposta a una pregunta de la diputada del PSC, Esther Niubó confirmen, al parer seu, que els reforços específics per a la escola inclusiva que preveuen els pressupostos del 2020 encara queden curts: "No estem, ni tan sols, a la meitat del que la pròpia llei d'educació de Catalunya diu que haurien d'invertir en la educació i, a més a més, en temes d'escola inclusiva està molt pel darrera del que hauria de ser, precisament, per donar aquesta atenció a l'alumnat que necessita un suport educatiu específic".

També el sindicat CCOO considera que l’increment previst al pressupost, tot i ser positiu, és molt insuficient. CCOO ha presentat avui els resultats d’una enquesta que ha fet a 353 centres de primària i secundària. Gairebé 9 de cada 10 enquestats diuen que tenen alumnes susceptibles de necessitar un suport específic però que estan a hores d’ara pendents de ser reconeguts perquè el personal dels EAPS no dona l’abast. I un 84 per cent dels centres diu que no té els recursos que necessitaria –logopedes, programes de diversificació curricular, etc- per atendre als alumnes que tenen problemes per seguir el desenvolupament ordinari dels cursos.

El projecte de pressupostos per a 2020 preveu una inversió de 54 milions d’euros per a contractar professionals específics per atendre aquests alumnes, des de docents, a tècnics i monitors i també per oferir serveis i eines tecnològiques que facilitin l’aprentantge a aquests alumnes.

Una quantitat respecte a la qual el secretari General de la Federació d’Educació de CCOO, Manel Pulido assegura que “ens hem de fiar del que diu la conselleria” perquè els recursos estan repartits en diferents capítols i que “és millor que l’actual pressupost prorrogat” però queda encara “molt lluny” del que es necessitaria. Pulido diu que es necessitaria el doble d’aquesta quantitat només per dotar de personal suficient als serveis de Suport Intensiu a l’Escolarització Inclusiva (SIEI). A més el sindicat voldria que el departament contractés de forma directa el personal vetllador, que s’avanci en la contractació d’una infermera per cada escola o que es tornin a dotar les aules d’acollida en un moment en què repunta l’arribada d’alumnat nouvingut.