La importancia del deporte para los niños

Pasan muchas horas al lado de los más pequeños. En sus aulas, dependiendo de edades, pueden tener de ocho a veinticuatro alumnos. Con sus diversas personalidades, formas de pensar y de actuar. Sara de Frutos y Roberto Varela, de la Escuela Claret, han pasado por nuestros micrófonos en una nueva edición de ‘Escuela Infantil’ para hablar sobre la importancia del deporte como método para evitar la obesidad e integrar a los más jóvenes en una sociedad de valores y saludable.

“El deporte promueve la amistad, solidaridad, juego limpio y la resolución de problemas”, cuenta de Frutos. “Desde el principio intentamos inculcarles unos valores, que si juegan a un deporte no engañen al árbitro… Pero por mucho que intentemos inculcarlo los monitores y profesores, si los padres nos desautorizan y no nos ayudan y no le dicen al niño cuando lo hace mal, estamos en un problema serio”, cuenta Varela.

Una charla distendida y agradable donde hablamos de los más jóvenes, de cómo han de actuar los padres y de la relevancia de usar el deporte como fórmula para llevar una vida saludable y no ejercer en un futuro prácticas impropias como el consumo de alcohol o drogas. Una charla que puede reproducirse en el audio que encabeza esta información, y en la que también se aborda la carrera infantil que organiza para todos los niños nacidos entre 2014 y 2017 el colegio Claret y que se abre para todos los niños ribereños y de la comunidad autónoma.

La prueba deportiva, en la que los niños que comprenden estas edades recorrerán diferentes distancias (muy cortas por motivos obvios), ya ha superado los 100 inscritos. Y lo que nos queda claro, es que maridar deporte y educación no solo es posible, sino recomendable.