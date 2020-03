Los vecinos del parque del Agra reclaman eliminar la edificabilidad

El gobierno local llevará al pleno municipal de este jueves su propuesta urbanística para el parque del Agra. La principal novedad es que reduce la edificabilidad del poligono de viviendas previsto en el plan general del Observatorio entre la calle Gregorio Hernández y Almirante Mourelle. Una idea que, sin embargo, no convence a los vecinos que se manifestarán en María Pita en coincidencia con la

Piden que no se levante ni una sola vivienda

La asociación de vecinos del Agra considera "inadmisible" que el gobierno socialista no se haya planteado la edificabilidad cero para construir allí un parque para el barrio. Su presidenta María Gutiérrez explica que de no hacer ni una sola vivienda tampoco significa que vaya a quedar un gran área verde. Recuerda que es una zona muy deficiente de espacios públicos y verdes.

¿Qué propone el gobierno local?

El gobierno local mantiene la exclusión del entorno del Camiño do Pinar que propuso Marea y suprime edificabilidad, incluso un bloque entero de cinco pisos, en terrenos propiedad del empresario coruñés Juan Carlos Rodríguez Cebirán. En su lugar, se apuesta por un vial entre Canceliña y el Observatorio. La sede de Aemet se mantiene. La zona verde es 57 metros cuadrados mayor que la propuesta de 2019.

El barrio con mayor densidad de la ciudad

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, admite que se trata del barrio con mayor densidad de la ciudad, no obstante, señala que el gobierno local no reducirá más el número de viviendas y se compromete a iniciar la construicción allí un área verde antes de que finalice el mandato. No contempla la edificabilidad cero.

Respecto al plan de Marea y con el cambio en el Observatorio, la red viaria sube de 2.971 metros cuadrados a 3.092. Los espacios libres pasan de 13.565 a 13.508, 57 más. Y los equipamientos, de 2.085 a 3.180.