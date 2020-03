Auguran graves consecuencias para el turismo en Andalucía si la Alhambra mantiene sus nuevas entradas

Las agencias de viaje de Andalucía han pedido este martes al Patronato de la Alhambra una modificación de la nueva norma de venta de entradas que les permita tener un acceso diferenciado a la plataforma informática. No piden el privilegio abolido de contar con la mitad del aforo reservado cada día sino un acceso al sistema que les permita realizar pre-reservas, dada la imposibilidad de contar con los datos de todos los viajeros por anticipado.

La federación de estas agencias augura un descenso del turismo organizado en Granada a medio plazo de hasta el 40 por ciento. Piden que la Alhambra les tenga en cuenta, cosa que hasta ahora no ha ocurrido; que el presidente de la Junta cumpla su promesa del solventar el problema, que no ha hecho más que empeorar; y anuncian todo tipo de acciones, desde judiciales a movilizaciones, si no se les atiende.

El presidente de las agencias de Granada, Juan Peláez, asegura que no piden privilegios sino instrumentos de negociación entre agencias y monumentos como existe en todo el mundo y hasta con las compañías aéreas de bajo coste.

El presidente de las agencias de viaje de Málaga y de la organización regional, Sergio García, ha asegurado que las repercusiones negativas para el sector de los viajes organizados se notarán en toda Andalucía, aunque especialmente en Granada. En esta provincia, el 60 por ciento del turismo llega con viajes organizados que ahora se van a ver, dice el sector, gravemente afectado.

La nueva norma de entradas a la Alhambra entró en funcionamiento el domingo con un sistema informático que el sector, dice desde la asociación de agencias Antonio Águila, ha calificado de antiguo.

Eso ha provocado que haya entre 2.000 y 3.000 casos de errores graves, como cobros por triplicado de entradas que no se han generado. Eso ha provocado, por lo pronto, un gran desprestigio de la Alhambra y Granada, dicen las agencias, que es lo que se quería evitar.

Coronavirus

Las agencias de viaje han confirmado este martes en rueda de prensa los dos asuntos que ya contó Radio Granada el viernes pasado: que turoperadores internacionales han comenzado a eliminar el destino Granada de sus programaciones para el año 21; y que el sector está muy preocupado por la incidencia del coronavirus en las reservas, ahora paradas totalmente, para la primavera.