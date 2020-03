Álex Yepes: "Ojalá no conozca otro equipo que no sea ElPozo Murcia"

Álex Yepes ha asegurado este martes, tras el anuncio de su renovación con ElPozo Murcia Costa Cálida hasta 2023, que ha sido muy fácil llegar a un acuerdo porque las dos partes querían y se mostró motivado al anunciar la ampliación de su contrato en la semana de la Copa de España.

"Es por lo que siempre he luchado, siempre he soñado y desde pequeño he mamado. Al final no conozco y ojalá no conozca otro equipo que no sea ElPozo Murcia. Llevo aquí desde los 19 años y tengo 30. Son muchos años con muchas cosas buenas y otras malas pero seguimos tres años más para llevar al equipo lo más alto posible empezando por este fin de semana", sentenciaba el ciezano.

El viernes, primer partido contra Levante

ElPozo Murcia Costa Cálida buscará desde este viernes en Málaga un título, el de la Copa de España de fútbol sala, que se le resiste desde 2010 y que ha sido capaz de levantar en cuatro ocasiones tras haber disputado 14 finales, las seis más recientes después de haber logrado su último trofeo.

El conjunto grana, un habitual de la cita copera desde que se disputa, en 1990, llega a la trigésimo primera edición de la competición siendo el cuarto en la Liga de Primera División y debutará en los cuartos de final enfrentándose al Levante valenciano, que es séptimo y al que esta temporada ya ha ganado en el torneo liguero por 3-5 en la capital del Turia. Será el viernes a las cinco de la tarde en la segunda jornada del torneo que arrancará el jueves con los duelos Jaén Paraíso Interior-Viña Albali Valdepeñas y Movistar Inter-Palma Futsal. El partido ElPozo-Levante abrirá la tanda del viernes que se cerrará con el Fútbol Club Barcelona-Osasuna Magna.

En clave copera ElPozo, en todos los casos entrenado por el hispano brasileño Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda", se proclamó campeón en 1995 precisamente en Murcia ganando por 6-3 al Caja Castilla-La Mancha en la final, en 2003 en Córdoba superando por 5-1 al Interviú Boomerang, en 2008 en Cuenca doblegando al Móstoles por 2-1 y ya en 2010 en la cita que se celebró en Santiago de Compostela venciendo al Xacobeo 2010 Lobelle Santiago, que era el anfitrión, por 2-3.

Desde entonces seis subcampeonatos para el club grana, el último de ellos el de la pasada temporada cuando el cuadro ya dirigido por el argentino Diego Giustozzi cayó en la final ante el Barça por 2-1 en Valencia.