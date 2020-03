En alguna otra ocasión, delante de este micrófono, me he reconocido como una auténtica apasionada del cine. Lo soy y además lo soy del cine en pantalla grande.

El cine, en sus más diversos géneros, me ha regalado grandes momentos en mi historia vital. No entendería mi vida sin la música, los libros, el cine y el arte de forma general. Para mí son elementos que no sólo suponen un evidente disfrute sino que nos hacen tener una visión más grande del mundo, entender muchas cosas y a muchas personas, conocer realidades completamente distintas a la nuestra y, por ello, contribuyen a que seamos, al menos en mi caso, más tolerantes, más flexibles, más respetuosos con las diferencias, más empáticos y también a desarrollar nuestro sentido crítico.

Así que, entenderán, que estoy feliz de que esta semana estemos viviendo la edición número 29 de la Muestra Internacional de Cine de Palencia. Una cita a la que cada año se suman nuevos seguidores.

Y es que cuando las cosas se hacen bien hay que contarlas y creo que además hay que evidenciarlo y hay que decirlo porque a veces solo contando aquello que no funciona, lo que se hace mal o lo que nos gustaría mejorar...

En este caso creo que la organización acierta de lleno cada año y acierta además haciendo que la Muestra vaya creciendo con nuevas propuestas y nuevas secciones consiguiendo que esta cita sea una cita con la cultura con mayúsculas incluyendo en el programa, además del visionado de cortometrajes y largos, otras opciones como: exposiciones, charlas o presentaciones de libros.

Otro de sus aciertos es buscar la complicidad de todo tipo de públicos llevando las historias hasta los escolares, hasta el Centro Penitenciario la Moraleja donde, me consta, que son recibidos con expectación cada año y a los Centros Sociales Municipales, entre otros.

El respaldo del público se hace evidente en cada edición y es una auténtica gozada ver el Teatro Ortega repleto y escuchar como la gente del cine, que se acerca a nuestra ciudad: directores, productores, actores, guionistas...reiteran en el escenario lo impresionante que es venir a esta Muestra y ver la respuesta del público porque no es ni lo normal ni lo habitual.

Y eso es algo fundamental porque me los imagino comentándolo al volver a sus lugares de origen. Hablando de Palencia como una capital que apuesta por la cultura y por la creatividad.

Es, sin duda, una de las mejores campañas de promoción que podemos hacer de lo nuestro y que llega a montones de rincones no sólo de la geografía nacional sino también internacional.

Cada año veo como las personas que forman parte de la organización se dejan la piel y afrontan cada día con pasión. Y lo hacen desde la humildad más absoluta.

Enhorabuena a la organización de la Muestra. Sois muy grandes. Y ya sabéis que, como dice la canción, el próximo año muchos seguiremos pidiendo: CINE, CINE, CINE...MÁS CINE POR FAVOR