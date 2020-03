Roberto Moreno: "no me he sentido acompañado. Veo mucha envidia e individualismo en la hostelería"

El ya expresidente de la Agrupación de Industriales Hosteleros de Segovia Roberto Moreno en el programa Hoy por Hoy Segovia ha comentado ante nuestros micrófonos que no descarta pasar a formar parte y prestar su apoyo a una nueva asociación de hostelería si algunos empresarios tomarán la decisión y la iniciativa de crear un nuevo movimiento empresarial para defender la necesidades e inquietudes del sector.

Podría ser una nueva asociación complementaria a la actual que recoja las necesidades de empresas con un número de empleados superior a diez, quince trabajadores con problemas distintos a los que suponen establecimientos de autónomos. Y desea un buen futuro para la AIHS “si algunos compañeros nos reuniéramos y planteáramos realmente hacer algo nuevo para cambiar todo esto, pues yo sí que me sentaría y escucharía. Pero debería suponer un cambio radical ya que lo que he conocido hasta ahora es un sector muy complicado con muchísimo individualismo y muchas envidias, cosa que yo no comprendo. Ahora mismo yo no encabezaría este movimiento. Sería alguien el que tendría que tomar las riendas y que contaría con mi apoyo para plantear una asociación paralela, por así decirlo, a la actual a la que deseo un gran futuro”.

Moreno asegura que su dimisión principalmente viene dada por sus problemas particulares y de la cargar de trabajo de su negocio aunque reconoce diferencias con el equipo de trabajo de la agrupación empresarial “me he dado cuenta que a lo mejor no he estado acompañado o no me he sentido útil como yo creía que debería haberme sentido. Llegue a la conclusión de que no merecía la pena y veía en los últimos meses que no me se sentía útil para estar en el cargo. También he tenido conflictos con el gerente Javier García y la relación no ha sido lo excelente que debía de ser, tal vez por ambas partes”. Para continuar asegurando que “a raíz de mi dimisión ni siquiera he recibido, salvo un compañero, llamadas preguntándome por mi decisión. Llamadas de apoyo que si esperaba para saber lo que había pasado”. Se plantea Moreno y se pregunta si los hosteleros no veían con buenos ojos su gestión.

Un año justo ha estado Moreno al frente de la asociación. Un tiempo complicado con la toma de decisiones como la suspensión de la celebración de la Semana de Cocina o el conflicto con el ayuntamiento con la tramitación de la nueva ordenanza de las terrazas.