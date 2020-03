¿Qué reformamos del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha?

Este miércoles, los tres partidos con representación en las Cortes regionales, PSOE, PP y Ciudadanos, van a mantener una reunión para tratar de llegar a un acuerdo sobre dos cuestiones fundamentales para la región: la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y fijar una posición unánime en torno a la financiación autonómica.

Es el vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, el encargado de citar a los responsables de las tres formaciones con las que hemos hablado en 'La Ventana de Castilla-La Mancha'.

PSOE, proyecto de región

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, asegura que el objetivo es hacer un proyecto compartido de región de cara a las próximas décadas. En cuanto a financiación autonómica, asegura que Castilla-La Mancha tiene una infrafinanciación anual de entre 800 y 1.000 millones de euros.

En materia de agua, afirma que en los próximos meses, la reserva de los embalses de Entrepeñas y Buendía van a crecer hasta un 70 % gracias a los nuevos caudales ecológicos, algo que daría una mejor perspectiva de cara a esa reforma del Estatuto. Sobre la reforma de la Ley Electoral dice que debe hacerse por consenso y de que no es un asunto prioritario

PP, abierto a reformas

Mientras, en el PP, el senador castellano-manchego, Francisco Cañizares, que va a ser uno de los asistentes a esa reunión, entiende que la reforma del Estatuto de Autonomía debe servir para mejorar la vida de los ciudadanos de la región y no los intereses del gobierno de turno.

Sobre materias concretas como el agua, no da una propuesta concreta de reserva mínima para Castilla-La Mancha, aunque habla de defender los intereses de la región dentro de una política nacional del agua. En cuanto a la reforma de la Ley Electoral, dice que debe contar con consenso, y que cumpla con un reparto proporcional de cada territorio como ocurre con la actual, que proviene del Gobierno regional del PP.

Cs, a la expectativa

Desde Cs, el diputado regional y uno de los asistentes a esa reunión, David Muñoz, asegura que no han recibido ningún borrador, así que irán a la expectativa y solamente tienen como referencia el Estatuto fallido de hace 12 años. Añade, que buscarán el consenso con premisas básicas, como que la iniciativa privada debe tener un marco preferente en la reforma porque, dice, es el principal generador económico.

Sobre el agua, Muñoz espera que no sea un obstáculo para reformar el Estatuto; en este sentido, recuerda la importancia de tener en cuenta la sentencia sobre los caudales ecológicos del río Tajo. Sobre la Ley Electoral, espera que no sea utilizada como arma política y recuerda que no es un tema principal, porque no es lo que más preocupa a los castellano-manchegos.