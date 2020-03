Dani Guerrero: "Tenía ilusión por volver a casa"

Dani Guerrero, defensor de la UD Los Barrios, hacía balance del empate del pasado domingo ante el Antoniano y donde de nuevo se resistió un triunfo para el equipo gualdiverde. 'Salimos a por la victoria pero no tenemos fortuna de cara a gol aunque no podemos dejar de trabajar para conseguir la victoria lo antes posible', declaró el central que afirma que esta situación de no vencer a veces roza la desesperación.

'Sumamos un punto más, es poco para intentar estar lo mejor posicionados en la tabla pero lo importante es que sumamos y cuanto antes podamos ganar un partido, mejor', manifestaba el jugador que se queda con la versión positiva de haber perdido uno de los últimos siete partidos. 'Estamos mejorando defensivamente y atacando por semanas pero no nos está entrando el balón a pesar de que estamos trabajando muy bien', señalaba.

El calendario tampoco es que haya sido el mejor aliado de una Unión Deportiva que ha jugado en estas semanas ante rivales de la talla de Ceuta, Xerez DFC o Ciudad de Lucena, entre otros. 'Esto es una liga, pero la nuestra empieza ahora, hemos luchado contra todos y grano a grano estamos intentando hacer el castillo para poder salvarnos cuanto antes'.

La llegada de Dani Guerrero en el mercado invernal ha sido otra de las caras más positivas del cuadro de Loren Morón que suma diecinueve jornadas sin ganar. 'Tenía ilusión por volver a casa y defender los colores de mi pueblo y llegar aquí en un buen momento para aportar el equipo para mí es suficiente', cerraba.