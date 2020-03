Francis Ferrón vuelve a casa

Francis Ferrón, delantero del San Fernando CD, analizaba una cita especial como la que vivirá este próximo domingo a las 17.00 horas donde volverá al Nuevo Mirador en las filas del San Fernando CD. 'Es un partido bonito de jugar, aquello es mi casa pero estamos con ganas de sumar los tres puntos que nos vendrían muy bien tal y como está la clasificación', expresó el punta que lo concibe como 'una vuelta a casa'. 'Hay mucha gente que me quiere allí y siempre gusta ir a jugar a Algeciras'.

Los isleños han vuelto a recobrar sensaciones positivas con cuatro triunfos en cinco partidos que les han puesto a tres puntos de la tercera plaza. 'Somos un bloque sólido, un equipo que sabe lo que hace en una Segunda B que es muy complicada y tenemos ahora tres partidos difíciles con Córdoba y Cartagena y nos dirán dónde debemos estar', expresó el algecireño que cuestionado por objetivos sigue hablando de que la permanencia es el primero del club. 'A principio de temporada hablábamos de la permanencia en este primer año para consolidarnos en la categoría pero en esta situación tenemos que intentar aprovecharlo con ambición'.

Ferrón asume que el partido en el Nuevo Mirador no será sencillo. 'No son tontos, saben donde vamos y después de haber ganado en Córdoba será mucho más complicado aún, no tenemos que tener prisa y hay que saber lo que tenemos que hacer', manifestó el atacante que acerca de su ex-equipo destaca que le gustó en la primera vuelta. 'Te complican hasta el final pero la baja de Iván Turrillo nos vendrá muy bien por cómo contagia a sus compañeros y lo que han firmado les está yendo bien y no merecen estar así en la tabla', cerró.