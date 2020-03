Sara Rodríguez es la directora de la escuela de Circo Volátil y esta mañana ha pasado por nuestro programa para contarnos que desde el pasado 20 de enero se han visto obligados a cesar su actividad la enseñanza de elementos aéreos, en el polideportivo "La Raqueta". Esta decisión, nos cuenta, "fue tomada por el actual Concejal del área de Deportes en base a la observación visual del estado exterior del edificio por parte de un arquitecto. Esta resolución ponía fin sin ninguna solución de continuidad en el tiempo al desarrollo de la principal actividad de la Escuela Circo Volátil, la enseñanza de trapecio y telas. Con ella más de ochenta alumnas y alumnos han visto interrumpida su formación en esta disciplina, una disciplina muy exigente y que muchos de ellos llevan practicando desde hace ocho años".

Cabe recordar que detrás de "El Circo Volátil" está la mayor escuela de circo de todo Cádiz, una escuela reconocida por la Federación Española de Escuelas de Circo Socio-Educativo y que además da empleo a profesores e imparte clases en los municipios de Tarifa, Conil y Jimena de la Frontera. "Una Escuela de Circo en la que niñas y niños del municipio de Tarifa entran en listas de espera de hasta dos años para poder participar de sus actividades. Una Escuela de Circo que apoya con talleres escolares al municipio, que ofrece talleres en los centros educativos, espectáculos en el Teatro Alameda y otras muchas actividades culturales. Una Escuela de Circo que promovió los primeros encuentros internacionales de Circo en Tarifa (FEINCITA). En definitiva, un bien educativo y cultural no solo para los participantes en estas actividades, sino para toda la comunidad de Tarifa".

Sara Rodríguez, directora de la escuela Circo Volátil de Tarifa. / Juan Manuel Dicenta

Lo que verdaderamente ha causado incredulidad y frustración al colectivo que forma el Circo Volátil no es la resolución del cese de sus entrenamientos aéreos, ya que entienden que la decisión ha sido tomada por la seguridad de todos. Lo que no llegan a comprender es "la falta de respuestas oficiales a todos los escritos que han presentado en la concejalía de Deportes y la evidente falta de interés de su concejal por participar en el encuentro de soluciones a este contratiempo, llegando a rechazar la propuesta de la directora de correr con los gastos de un estudio pericial que arrojase luz sobre el verdadero estado de la estructura del polideportivo. Destacar también que debido al precio sobredimensionado de los alquileres de Tarifa proyectos sin ánimo de lucro como el nuestro no tienen posibilidad de existir sin el apoyo Municipal".

Es por ello que la Escuela Circo Volátil de Tarifa "utilizará los carnavales de esta localidad para alzar la voz y reclamar ayuda de toda la comunidad para encontrar soluciones que permitan seguir volando alto a todos los que componen esta gran familia circense".