SACYL confía en cubrir las diez plazas de médico de familia de Roa antes de verano

El compromiso es claro: llegar a verano con la plantilla de médicos de familia del centro de salud de Roa completa y con sus diez plazas ocupadas en propiedad. Es lo que ayer garantizaba el gerente regional de SACYL, Manuel Mitadiel, al alcalde de Roa, David Colinas, en una reunión en la que el edil raudense planteaba las necesidades de la zona de salud. Pero aunque la intención parece firme, el alcalde de Roa no recibió explicaciones sobre cómo pretende la administración sanitaria convencer a los facultativos de que cubran unas plazas para las que no se encuentran candidatos desde hace meses. Y es que aunque se saquen a concurso las seis plazas del centro de Salud que aún no tienen propietario (dos porque están vacantes y otras cuatro porque están ocupados por personal interino) nadie puede garantizar su cobertura porque depende de la voluntad de los profesionales que participen en la oferta pública de empleo. Aun así el alcalde raudense confía en la palabra que este martes recibía del gerente regional de SACYL porque dice que "el compromiso que adquirieron conmigo, yo no sé si es negociar o lo que tengan que hablar con los profesionales para que estas plazas se cubran", indica "pero me imagino que en sus conversaciones y negociaciones con los profesionales les instarán a que cubran esas plazas. A la gente no se le puede poner una pistola en el pecho. A mí me queda la confianza en que lo van a hacer."

Según fuentes del sector la estrategia de SACYL en el proceso selectivo para médicos de familia que está en marcha será sacar a oferta pública solo plazas de difícil cobertura, evitando mezclarlas con otras que tampoco tienen titular, pero que se encuentran en lugares más atractivos. Se trata de una manera de forzar que se cubran las plazas más complicadas al no contar los aspirantes con otras alternativas que despierten mayor interés. Desde el ámbito sindical ya se han manifestado serias dudas de que esta estrategia funcione. Recuerdan el fracaso de experiencias previas, en las que los candidatos han solicitado comisiones de servicio justo a continuación de asumir la plaza en propiedad e incluso han llegado a renunciar a ocupar las plazas propuesta, teniendo en cuenta que la actual situación de déficit de profesionales les ofrece oportunidades de trabajo a la espera de que salgan a concurso vacantes más atractivas.

Aún así, tanto el gerente de SACYL como el alcalde de Roa confían en que haya profesionales que consideran atractivas las plazas de Roa, por las características del propio municipio y por el trabajo que se ofrece,

En otro orden de cosas el alcalde de Roa también se trajo de su reunión con el gerente de SACYL el compromiso de incluir mejoras en el Centro de Salud de Roa en el próximo Plan de Infraestructuras Sanitarias