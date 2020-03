El Liberbank Oviedo Baloncesto es antepenúltimo en LEB Oro tras la disputa de las dos terceras partes de la competición y se encuentra a dos partidos de la salvación. El cuadro ovetense, acostumbrado desde su ascenso en 2013 a estar disputando el playoff, ha estado durante toda la temporada metido en la zona baja y eso le ha terminado costando el puesto al técnico Javi Rodriguez.

El gallego tomó las riendas del equipo en la 2018-2019, pero ya llevaba en el equipo desde 2015 como ayudante de Carles Marco. Una etapa en total de casi cinco años en los que disputó playoff en todos, a excepción del actual en el que ha sido cesado a falta de 11 partidos.

Escucha la rueda de prensa de despedida de Javi Rodríguez.

Hoy en rueda de prensa el presidente Fernando Villabella analizó la situación: "Javi llegó hace cinco años y desde antes inlcuso se intentó que jugase aquí. Siempre ha habido una relación de cariño y respeto, y por eso estoy aquí. Es un día muy triste y es injusto que hayamos tomado esta decisión, pero la justificación es que es la última bala. Un intento a la desesperada de salvar algo que nos ha llevado 15 años. Hemos intentado alargarlo lo máximo posible, y no estamos seguros de que vaya a ser la panacea de la salvación. En cualquier caso, la no salvación no será culpa suya".

"Definiría este día como triste. Algo inesperado y no planificado. Desde 2004 las líneas básicas eran no cargarse a un técnico a mitad de temporada, y hemos sido fieles durante 15 años a ese principio", sentenció el presidente.

Tras las palabras de VIllabella, fue tiempo para la despedida de Javi Rodríguez: "Me siento afortunado de pertenecer a esta familia. Ojalá el entrenador que venga haya ganar al club 11 partido seguidos. Me haría muy feliz porque significaría que nos hemos salvado. Todo mi deseo y suerte. Hay un gran equipo, de verdad. No les he sabido transmitir los valores que creía importantes y he fracasado".

"Estamos en ello. La situación es muy complicada. Tomamos esta decisión con el único objetivo de salvar al equipo. Si por mi fuera el nuevo técnico estaría hoy aquí, pero no depende solo de nosotros. Estamos trabajando y esperamos que sea lo antes posible. Barajamos varias opciones", finalizó el director general Héctor Galán al ser preguntado por el nuevo técnico.

Se espera que en las próximas horas se conozca el nombre del nuevo entrenador del Liberbank Oviedo Baloncesto y no se descarta incluso que esté el sábado a las 18.30 horas en el banquillo de Pumarín ante Leyma Coruña.