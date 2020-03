Asturias mejoró un 6 % el reciclaje de vidrio

Asturias ha mejorado el reciclaje de vidrio en un 6 %. En buena medida, se ha debido a una mayor implicación de los hosteleros, que suponen el 52 % del total de los envases. Según datos de Ecovidrio en 2019, cada asturiano recicló 17 kilos de vidrio como promedio, lo que supone 57 envases por persona.

Los datos de Ecovidrio muestran una tendencia a acercarse a la media española, de la que estamos un punto por debajo. La tendencia se mantiene en lo que llevamos de 2020, ya que en enero y febrero, el reciclaje de vidrio ha subido un 6,5 %.

El gerente de zona de Ecovidrio, Germán Fernández, atribuyó los buenos resultados del último año a la buena acogida de las campañas que se han hecho entre la hostelería, que utiliza el 52 % del total de este tipo de envases. Fernández defendió los beneficios medioambientales de un reciclaje que permite reintroducir en la cadena de consumo un mismo envase "de forma infinita", ha dicho.

El gerente del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), Santiago Fernández, dijo que el dato por habitante en Asturias está penalizado frente a otras comunidades más turísticas, ya que el reciclaje se contabiliza por residentes habituales, y no la cifra real de los habitantes flotantes. Hay otra peculiaridad asturiana que tampoco viene reflejada en los datos asturianos, según Santiago Fernández, quien recordó que "en Asturias tomamos mucha sidra y esos embases se reutilizan, no se reciclan", por lo que no figuran en los datos de Ecovidrio. El dato no es anecdótico, ya que hay estimaciones que hablan de 15.000 toneladas al año en botellas de sidra. Si las sumamos a las 17.000 del resto de envases, las cifras reales cambiarían de manera muy significativa.