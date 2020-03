El coronavirus "no es el Ébola"

El Covid-19, dice Santiago Melón, responsable del Servicio de Virología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha llegado para quedarse y tendremos simplemente que aprender a vivir con él, pero, añade, “esto no es el Ébola”. A su juicio no parece de momento que estemos ante un microorganismo más grave que otros con los que ya trabajan en el laboratorio del HUCA. Por tanto, añade, las medidas de protección que se están adoptando desde el servicio para evitar posibles contagios, no son más que las que se toman de manera habitual, “a veces menos, muchas menos”. Y es que Melón señala que el coronavirus es simplemente un virus respiratorio nuevo y esta es la razón por la que hay que extremar quizás algo más las medidas, pero “poco más”.

Respecto a las noticias que apuntan al desarrollo de una posible vacuna a corto plazo para hacer frente a la enfermedad, Melón recuerda que ésta puede tardar en desarrollarse “dos o tres meses” aunque confía en que finalmente llegue aunque “no sé si tan rápido”.

De todas maneras, apunta, es posible que cuando ésta llegue ya no sea tan necesaria porque “pasemos el periodo complicado, el periodo de expansión tan enorme del virus, por la llegada del buen tiempo y la consiguiente mejora del sistema inmunitario, o porque estemos menos hacinados” que ahora, lo que podría reducir la incidencia de la enfermedad. Por eso, la vacuna sí, es bienvenida, aunque quizás más “de cara al futuro”, al próximo año.

Lo que sí ha aumentado desde la aparición del coronavirus, reconoce, es la carga de trabajo en el servicio de Virología pero asegura su responsable, que el equipo lo lleva lo mejor posible, “con una sonrisa siempre”.

Melón ha impartido una conferencia divulgativa sobre el coronavirus en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo