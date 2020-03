Momo: "Nunca firmé nada con el Watford, son firmas falsas"

El caso de Momo Mbaye sigue su curso. Ayer se conocía la sanción impuesta por la FIFA de dos ventanas de mercado sin poder fichar. El organismo internacional entiende que el jugador tenía contrato en vigor con el Watford a la hora de firmar con el club cadista y por ello impone este duro castigo al club cadista.

El Cádiz ya anunció ayer que recurrirá al TAS y señalaba a Pina en todo este proceso. En un comunicado que señalaba que el "Watford FC aporta un contrato con el futbolista, en el que interviene D. Enrique Pina Campuzano, del que el club ya ha enviado pruebas sobre la dudosa veracidad en algunas firmas del mismo". Asimismo Pina respondía asegurando que "después del comunicado malintencionado del Cádiz CF, aclaro que no tengo nada que ver con la denuncia interpuesta en FIFA por parte del Watford y que solo se debe al interés del presidente en desprestigiarme en cualquier asunto negativo que afecte a la entidad".

Faltaba por conocer la versión del afectado. Momo ha afirmado esta mañana que "nunca firmé nada con el Watford. Las firmas son falsas Nunca he tenido contacto ni conocido a nadie del Watford. Nunca me han llamado ni al inicio del supuesto contrato de trabajo. Nunca he estado allí, ni si quiera en el Reino Unido. El Watford nunca me abonó una sola cantidad de dinero".