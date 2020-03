Cervera quiere a todos enchufados

El entrenador del Cádiz quiere que su equipo esté fresco al final de la liga. El míster no quiere que el equipo se le caiga en el tramo final del campeonato, por eso ahora no duda en reconoce que está meditando darle aire al equipo. El colchón de puntos con los perseguidores le permite al equipo no ir con el gancho de cada siete días sin poder tropezar. Evidentemente, la idea es no hacerlo, y darle aire al equipo en los partidos en los que presumiblemente se pueda sacar un equipo de garantías para doblegar al rival que tenga enfrente.

Por eso Cervera no duda en reconoce que "estamos en una etapa, en un momento de la liga, en el que hay que meter a muchos jugadores. No hay que hacer un once fijo ahora mismo. Ahora hay que meter gente que jugó menos porque están más descansados y porque tenemos que llegar al final con los que jugaron menos jugando y con los que jugaron más, frescos. Esta semana haremos cambios que pueden sorprender pero que tienen que entrar en el equipo".

Porque el entrenador mira de reojo a la experiencia de años anteriores. "Por ahí va. Los que vienen jugando habitualmente tienen que llegar al final bien y los que no están también. La manera es que unos entren y los otros descansen. Tenemos que llegar al final para que en los partidos decisivos pueda jugar cualquiera".

Para este partido el entrenador descartó a Álvaro Giménez y Garrido por lesión y al sancionado Fali.