Ute Lemper i el seu homenatge a Marlene Dietrich aterren al Teatre Principal de Castelló

El Teatre Principal de Castelló rep aquest dijous 5 de març (20.00 hores) la cantant alemanya Ute Lemper, amb el seu concert homenatge a Marlene Dietrich amb el títol de ‘Le rendezvous with Marlene’.

Aquest concert es basa en una conversa telefònica entre Marlene i Ute en 1988 a París, fa 30 anys, després de rebre el Premi Moliére francés per la seua actuació en ‘Cabaret’a París.

Així, Ute li va enviar una postal a Marlene, que vivia al número 12 de l’avinguda de Montaigne des de 1979, disculpant-se per tota l’atenció dels mitjans comparant-la amb Marlene Dietrich. Ute estava just al començament de la seua carrera en el teatre i la música, mentre que Marlene tenia una llarga vida de pel·lícules, música, col·laboracions increïbles, històries d’amor i fama.

És un gran regal escoltar Marlene parlar sobre la seua vida, el seu treball i estil, el seu amor pel poeta Rilke, la seua complicada relació amb Alemanya, el seu dolor i les seues fascinacions.

A l’actuació que podrem gaudir al Principal, Ute conta entre cançons la història de Marlene, durant tots els capítols de la seua vida, des dels anys del cabaret de Berlín fins a les fabuloses col·laboracions amb Burt Bacharach.

Ute Lemper

El currículum de la cantant i actriu alemanya inclou musicals com el seu debut al repartiment original de ‘Cats’ a Viena o la recreació del personatge de Lola creat per Marlene Dietrich en ‘The Blue Angel’. També ha interpretat Sally Bowles en la producció parisenca de ‘Cabaret’ o la Velmas Kelly de ‘Chicago’, tant al West End com a Broadway.

Lemper és una artista prolífica que ha aparegut en nombroses pel·lícules i ha participat en moltes bandes sonores, recopilacions i concerts. Com a artista en solitari, la seua extensa discografia inclou revisions de les composicions de Kurt Weill des de finals de la dècada dels huitanta, a més de cançons alemanyes de cabaret i cançons molt polítiques cantades en la dècada dels trenta en els clubs berlinesos. En 1992 grava ‘Illusions’, dedicat a les cançons de Marlene Dietrich i Edith Piaf.

També té nombrosos àlbums de pop tant en anglés com en francés o alemany, i en 2000 va publicar ‘Punishing Kiss’ amb temes escrits per Scott Walker, Nick Cave, Tom Waits, Elvis Costell, Philip Glass i Neil Hannon.