"Somos el único club de lucha de Santa Cruz y parece que quieren que cerremos las puertas"

Uno de los históricos de la lucha canaria, el CL Campitos, se verá abocado a una situación límite por la negativa del Ayuntamiento de Santa Cruz a concederle una subvención nominativa como sí se le ha otorgado a otros clubes deportivos capitalinos como el Balonmano Salud, el CN Echeyde o el CV Cuesta Piedra. Según expuso una de sus directivas, Carmen Julia Cruz, en los micrófonos de Radio Club Deportivo, "parece que quieren que el Campitos cierre sus puertas". "Si es así, nosotros no podemos poner ni un céntimo más de nuestro bolsillo", añadió.

"Queríamos que nos metieran dentro de los Presupuestos de 2020 en el Ayuntamiento de Santa Cruz con una subvención nominativa como la que ya teníamos concedida en 2019. Nos dejan fuera y el equipo se queda cojo, así como con muy serios problemas para salir adelante la próxima temporada", enunció la directiva del club en su intervención en la SER.

"No sabemos cuál es la excusa porque no nos han dado explicación alguna a un escrito que presentamos hace meses; y tampoco dieron una explicación en el pleno. A día de hoy, no ha sido posible reunirnos ni con la concejal Elena Mateo ni con la alcaldesa Patricia Hernández. Ni se han reunido con nosotros ni se han molestado en conocer nuestro proyecto o inquietudes", dijo también.

Cruz señaló que han pedido esta subvención por escrito y el mandador del club acudió al pleno de la semana pasada a defender su proyecto y a explicar por qué necesitan de esta subvención. Según recordó, el PSOE votó a favor en 2018; en cambio, esta vez ha votado en contra, igual que Unidas Podemos y Ciudadanos.

La directiva del club chicharrero recordó a los gobernantes municipales que "cuando llegas al poder, estás para todos los ciudadanos, no solo para algunos". Según dijo, el proyecto de cantera del Campitos podría verse abocado a la desaparición. "Tenemos 60 niños en categorías de base". En este sentido, sugirió que "es curioso que el mismo día que el PSOE votó en contra de una subvención al Campitos, salga la noticia de que van a apostar por una escuela de lucha canaria". "En tal caso, estaríamos a favor de ayudarles en lo que nos resulte posible", indicó Cruz.



"Ojalá hubiera una empresa que nos patrocinara y pudiésemos olvidarnos de pedir una subvención. Pero ahora, esto puede derivar en que el único club de lucha de Santa Cruz cierre sus puertas; si eso es lo que quieren...", verbalizó en voz alta. También lamentó que "haya un bulo por ahí que dice que las facturas del Campitos sean ilegales"; y se quejó de que "se quiera politizar este asunto" por querer vincularles sistemáticamente a Coalición Canaria. A tenor de sus manifestaciones, pretenden que se les valore por su trabajo de cantera y no en función de las presuntas simpatías políticas que se les están asignando desde algunos foros o medios de comunicación.