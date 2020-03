"Mujeres con Soul", un proyecto del músico Javier Sáenz-López para el Día Internacional de la Mujer

Javier Sáenz-López, músico inquieto y ecléctico, director del Coro Ziryab, ha venido al programa Hoy por Hoy Córdoba, para hablarnos de 'Mujeres con soul', una iniciativa, creada para una ocasión muy especial como es el Día Internacional de la Mujer, en la que ha logrado reunir al joven grupo Seven Lives, amigos, compañeros de estudios y estupendos intérpretes de música pop, rock y soul , y al Coro Joven del CPM Ziryab, para rendir tributo a mujeres luchadoras y grandes artistas, vocalistas de la música negra, como Aretha Franklin, Nina Simone, Alicia Keys o Beyoncé, entre otras, para interpretar grandes éxitos, con arreglos originales.

Cartel de Mujeres con Soul / cadena ser

Javier no ha venido sólo, le ha acompañado Ángela García, voz solista de los Seven, que además de hablarnos de sus gustos musicales y nombrar a algunas de sus voces preferidas, nos ha regalado, acapella, un fragmento del clásico de Grover Washintong , Jr, "Just the two if us", en la versión de Regina Bell.