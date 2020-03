La Xunta acusa al Gobierno de deslealtad por decir que el dragado de la Ría do Burgo depende de ella

La Conselleira do Mar, Rosa Quintana, considera una deslealtad institucional por La Conselleira do Mar, Rosa Quintana, considera una deslealtad institucional por parte del Gobierno central no haberle comunicado que ultima la contratación del dragado de la Ría do Burgo antes de hacerlo a los medios de comunicación. Quintana señala que el Ministerio de Transición Ecológica no ha remitido la solicitud del informe para iniciar el trámite económico y licitar la obra.

Critica que deslice que depende de la Xunta cuando, subraya la titular de Pesca, la parte que le toca al gobierno gallego está lista desde hace tiempo. Rosa Quintana, muy molesta y sorprendida, afirma que el informe de la Xunta estará redactado en el menor tiempo posible.

"O Estado tarda en pedir autorización a Bruselas -afirma la Conselleira- para poder dispoñer dos fondos, tarda en sacar o proxecto adiante, tarda en pedirnos o informe á Xunta de Galicia e deixa entrever que é por culpa da Consellería de Galicia que non se está licitando a obra; e iso non me parece de ningún xeito leal"

La Xunta debe certificar la plena disponibilidad de los terrenos y confirmar que no existe concesión ni actividad en la ría en la parte que será afectada por el dragado.

¿Qué opinan los mariscadores?

Los mariscadores esperan que cese la disputa entre administración central y autonómica y comience ya la limpieza de los fangos de la Ría do Burgo. Felipe Canosa, patrón mayor de la Cofradía de pescadores de A Coruña.

¿Cómo se financiará?

El dragado de la Ría será financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los FEDER, como habían solicitado los Ministerios para la Transición Ecológica y de Hacienda el año pasado.

En acto de precampaña, la titular de Pesca ha mantenido una reunión con representantes de los pescadores y mariscadores de A Coruña.