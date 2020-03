De la crónica de precampaña nos quedamos con las declaraciones del Presidente provincial del PP, Diego Calvo que confía en que la formación obtenga una mayoría suficiente para revalidar el gobierno de la Xunta. Presenta la candidatura del PP en Galicia como muy transversal. Espera obtener votos de Ciudadanos, Vox y el PSOE. Con Vox, asegura, ni se plantea pactar.

"Nosotros nos presentamos estas elecciones para gobernar en solitario, no vamos a hacer pactos con nadie, y menos con los que no van a salir", dice el presidente provincial del Partido Popular. Diego Calvo se muestra confiante: "La candidatura del Partido Popular y d Feijóo es muy transversal, porque hay mucha gente que no siendo del Partido Popular, nos vota y nos apoya".

Subraya que Paco Vázquez presentó a Feijóo en un desayuno en Madrid en días pasados como prueba del carácter transversal de su propuesta para presidir la Xunta de Galicia de nuevo.