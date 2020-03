La educación pública, en pie de guerra

Miles de personas, alrededor de 1.300 según datos de Subdelegación, han clamado contra el Decreto de Escolarización de la Junta de Andalucía. Con cánticos como 'Imbroda, inepto, vuelve al baloncesto', al mediodía se ha producido manifestación por las calles de la capital. Las aulas de la provincia han estado mucho más vacías que en jornadas anteriores debido a la huelga educativa convocada por los sindicatos ANPE, CSIF, CCOO, UGT, Ustea, CGT, la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres y el Frente de Estudiantes.

Las organizaciones convocantes calculan que en torno al 60% del profesorado ha secundado la huelga, aunque en algunos municipios se ha rozado el 100%. La razón ha sido la de rechazar explícitamente y de forma unánime el nuevo decreto de escolarización que han propuesto PP y Cs, con el apoyo de VOX, en la Junta de Andalucía.

Consideran que este nuevo decreto ataca frontalmente a la escuela pública y favorece explícitamente a la privada. Lo más grave es que sería con fondos públicos. Para empeorar la situación, desde el conglomerado de sindicatos y organizaciones escolares organizadoras denuncian que este decreto de escolarización de la Junta de Andalucía no ha tenido en cuenta la opinión del Consejo Escolar de Andalucía. Por ello, exigen su retirada inmediata.

Julia Carcelén, responsable del sector de educación en CSIF que es el sindicato mayoritario, explicaba que la Junta de Andalucía pretende de forma encubierta aumentar los recursos a futuro en la educación concertada y reducirlos en la pública.

"Ahora han introducido que en cada zona escolar haya un centro concertado y un centro público. Y van a tener los padres la misma puntuación para el concertado y para el público. Los concertados tienen las unidades que tienen, no tienen más. Los padres se creen que por que pidan en primer lugar el centro concertado se lo van a dar pero no se lo van a dar porque los concertados ya están llenos. Porque tienen los alumnos que tienen con los hermanos van allí o los hijos de los profesores. No se lo van a dar, pero se juega con eso con parte de la Junta de Andalucía. Con la demanda del profesorado. Ya que cuando esos centros concertados tengan muchísima demanda, la Junta de Andalucía defenderá que tiene que ampliar las unidades de la concertada porque es lo que piden los padres", explicaba de forma muy gráfica Julia Carcelén de CSIF.

Se han escuchado numerosas críticas a la gestión del Consejero de Educación del Gobierno Andaluz, Javier Imbroda, del que piden su dimisión por un "decretazo" no consensuado con la comunidad educativa. Yendo al fondo de este polémico Decreto de Escolarización andaluz, modifica parcialmente criterios de admisión de alumnos y permite a las familias solicitar un centro concertado a pesar de que no haya ninguno en su zona. En la práctica, esto supone que se primen las unidades concertadas sobre las públicas. Se teme que la pública vea mermados sus recursos o que se eliminen sus unidades.

El delegado de educación de la Junta de Andalucía en Jaén, Antonio Sutil, sigue defendiendo que esta huelga no tiene justificación. A pesar de los datos expuestos, asegura que no se ataca a la educación pública. "Dicen, por ejemplo, que esta Consejería ataca a la escuela pública. Una acusación totalmente disparatada, puesto que Andalucía cuenta ahora con la mayor apuesta de un gobierno, en Educación, en los últimos 40 años. Con 456 millones de euros más respecto a las últimas cuentas socialistas. O con una plantilla más numerosa en 750 profesores, a pesar de que ha bajado la natalidad y hay un descenso, por tanto, en las matriculaciones".

La huelga educativa tendrá su continuidad esta tarde, a las seis, con una concentración en la Plaza de las Batallas.