Música para luchar contra el cáncer

Luchar contra el cáncer es una de las situaciones más difíciles a las que un ser humano tiene que hacer frente en la vida si por desgracia aparece esta enfermedad en su cuerpo. Por eso, cualquier ayuda es buena y es lo que han debido pensar los responsables de la Unidad de Oncología Médica y la Banda Municipal de Jaén que ofreciendo música durante las sesiones de quimioterapia en el Hospital de Jaén intentan hacer lo más agradable posible este proceso sanitario.

Ya han sido cerca de 100 pacientes los que han recibido esta medicación con música en directo en una actividad que se desarrolla una tarde a la semana en el Hospital de Día de Oncología del Hospital Universitario de Jaén. Además, también familiares acompañantes y profesionales se benefician de una actividad, enmarcada dentro de los proyectos de Humanización del Hospital de Jaén, que alegra el ambiente y distrae a los que en ese momento pasan por una situación complicada.

Las sesiones duran aproximadamente una hora y en ellas participan dos o tres músicos que principalmente con una flauta travesera y un trombón interpretan clásicos como 'Imagine', 'California Dream', 'Stand by me' o 'Perfidia'. "El proyecto está teniendo una acogida increíble. En el mes que llevamos haciéndolo, los resultados son muy satisfactorios. Solo hay que ver sus caras para saber que merece la pena. Es cierto que es un sobre esfuerzo, pero no nos importa. Estamos trabajando para garantizar que el proyecto ahora que se ha instaurado, sea para quedarse", ha indicado el residente de la Unidad de Oncología José Antonio López, profesional que coordina este proyecto.