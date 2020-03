Alberto García no pudo acabar el Rally Valle de Almanzora

El pasado fin de semana el equipo del Club Motor Circuito de Jerez formado por Alberto García y Pablo Sánchez, se desplazaba hasta tierras almerienses, más concretamente hasta la Sierra de los Filabres para disputar la segunda prueba del campeonato de Andalucía de Rallys.

Piloto y copiloto afrontaban esta prueba con las miras puestas en cosechar un buen número de puntos de cara al campeonato y lucharían por mantener su liderazgo en la clase IX.

Desde principios de la carrera, su principal rival Sergio Capel y Esperanza García imponían un ritmo brutal que difícilmente podían seguir los de Peyo Competición, así que había que conformarse con luchar por el segundo cajón.

Llegado el 7° tramo de los 9 que conformaban el rally, nuestro piloto se vio obligado a abandonar debido a una avería mecánica en su Renault Clio. Los tornillos de una rueda se rompían y lo dejaba sin opciones de continuar.

A pesar de la mala suerte, el problema no fue a mayores ya que el coche no colisionó con nada y así no causó más daños.

Con este abandono y un 0 en el casillero Alberto y Pablo caen en la clasificación al 2° lugar de su categoría. Ahora toca reparar los daños ocasionados y replantear la situación.

El principal objetivo es salir al Rally Sierra Morena y a partir de ahí ver que depara la temporada. Equipo, piloto, copiloto y patrocinadores trabajarán duro para tener el coche a punto lo antes posible.

