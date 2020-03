Empezar desde cero

Iván González vive su tercera crisis como culturalista. Las dos anteriores acabaron mal. Con el equipo en Segunda División, y tras una meritoria remontada siempre a las órdenes de Rubén de la Barrera, el futuro se jugó a un cara o cruz en la última jornada. El final ya lo conocen todos ustedes. También el de la pasada temporada cuando un garrafal mes de abril sepultó todas las ambiciosas aspiraciones, play-off de ascenso incluido. "Esta no tiene nada que ver. Es algo más anímico que futbolístico", piensa el defensa para luego meter mano en la delicada actualidad y apuntar a la solvencia defensiva como llave para la reacción.

Dejar la puerta a cero empieza a ser casi una obsesión en el Reino de León, por estilo y por la orfandad de gol que sufre el equipo. Es uno de los males que se le achacan al cuestionado José Manuel Aira, cuya Cultural ha encajado al menos un tanto en las últimas nueve salidas: "estamos convencidos con Aira porque ha gestionado muy bien el grupo que está más que nunca con el entrenador. El fútbol son resultados, pero no pensamos que se juega la vida el sábado porque es el equipo, el club el que se juega la vida".

Así despacha González el tema de moda, no sin antes apuntar que en Leioa "no será un match-ball, pero necesitamos ganar, sea como sea. Si somos reconocibles, fenomenal, pero tendremos que ponernos el mono de trabajo" y pensar solo como central, a pesar de la recaída de Aitor Fernández en su lesión en el cuádriceps que, por lo que parece, devolverá a Ángel Moreno y no al segundo capitán al costado defensivo.

A la hora de calibrar los objetivos, el zaguero madrileño pide valorar en su medida alcanzar la fase de ascenso y defiende los méritos contraídos por la Cultural en tramos de partidos como el inicial frente al Izarra: "se hicieron muchas cosas bien, se generaron dieciséis ocasiones, nueve remates a puerta y en la segunda pegamos un bajón. ¿Burgos y Guijuelo? Es cierto que fue un equipo Irreconocible, sin alma y sin pasión. Pedimos perdón porque eso no puede faltar cuando sales a un campo".