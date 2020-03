Los expertos insiten en que las medidas de higiene son básicas para evitar el contagio del nuevo coronavirus

La coordinadora del servicio de medicina preventiva del hospital Reina Sofía, Shirley Pérez, y Enrique Bernal, médico de Infecciosas de este centro han ofrecido una charla sobre el nuevo coronavirus organizada por Cruz Roja en el hospital Reina Sofía.

El doctor Bernal ha señalado que lo más probable es que llegue algún caso a la región, pero estamos preparados. Si hay finalmente un brote muy importante "nos adaptaremos con los medios que tenemos a lo que vega.

La doctora Pérez insiste en que las medidas fundamentales para prevenir el coronavirus son un estilo de vida saludable y una buena higiene de manos. En el caso de tener síntomas debemos usar, ha dicho, la "etiqueta de tos". Recordamos que las señales de alerta del coronavirus incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal.

Preguntada por si es recomendable no darse besos ante esta situación, ha señalado que "es mejor tomar esa precaución".

De momento, el doctor Bernal ha señalado que no sabe porque no se ha dado ningún caso en Murcia. Asegura que se desconoce si las temperaturas altas influyen, aunque todo apunta a que en el entorno de los 30 grados y radiaciones ultravioletas altas, no actúa.

Y sobre la letalidad, asegura que es superior a la de la gripe teniendo en cuenta los datos que hay hasta el momento.